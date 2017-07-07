Как похудеть в ногах без длительных тренировок?
07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Как известно, схуденню способствует кислород а также количество мышц, которые у вас есть.
Физические упражнения помогают вашим мышцам расти и “гореть” после активных тренировок. Но это не значит что жир будет сжигаться. Как достичь того что кислород одарит ваше тело? Ответ прост – бодифлекс.
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Бодифлекс – это дыхательные упражнения, которые помогут вам похудеть без ненавистных диет.
При усвоении правильных 12-ти поз и техник дыхания вы сможете при потраченных 15-ти минутах в день уже через 1-2 недели увидеть результат.
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