Как похудеть с помощью черешни?
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Черешня отлично очищает организм. В ней настоящий кладезь органических кислот, витаминов, минералов и полезных сахаров. Пищевые волокна избавляют организм от «вредного» холестерина, чистят кишечник. Плоды помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек.
Черешнева монодіета
Такая диета рассчитана на 2-3 дня. Меню состоит только из черешни (1,5 кг в день), негазированной воды или несладкого зеленого чая. Разделите дневной рацион на 4-6 порций. Даже один разгрузочный день этой диеты поможет немного убрать лишний вес.
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