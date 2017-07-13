Как почувствовать материнский связь с ребенком
Чтобы ощутить все радости материнства, вам стоит найти особую связь с вашим малышом, сообщает сайт Наша мама.
Смотрите ребенку в глаза
Если вы думаете, что детям не нужно смотреть в глаза, то это не так. Разговаривайте с малышом, смотрите ему в глаза и не забывайте улыбаться. Ведь любое ваше действие может отразиться на ваших отношениях в будущем.
Делайте массаж
Это еще один способ показать как сильно вы любите свое чадо. Малыши обожают, когда их гладят по спинке или животике. Учтите это, когда в следующий раз будете знать, как вести себя со своим ребенком.
Спите, когда малыш спит
Не беспокойтесь, если младенец уснул в шесть часов вечера. Вместо того, чтобы маяться, прилягте и сами попробуйте поспать несколько часов. Это поможет восстановить силы и будет поддерживать ваши биоритмы.
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Придумайте ласковое имя для малыша
Совершенно неважно будете ли вы называть ребенка Карапузик или Сладким пирожком, главное, чтобы он в этот момент чувствовал вашу любовь и ласку.
Слушайте его сердцебиение
Звикніться наконец с мыслью, что малыш всегда рядом и сейчас не нужно бежать на УЗИ, чтобы услышать стук его сердечка. Просто будьте рядом и наслаждайтесь каждым мгновением. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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