Как побороть побочные эффекты приема антибиотиков
2017-09-22 14:55
Как побороть побочные эффекты приема антибиотиков
Проверенные советы.
Принимать решение о целесообразности приема антибиотиков должен исключительно врач!, передает Rus.Media.
Прием антибиотиков — необходимая мера при наличии некоторых серьезных заболеваний, угрожающих здоровью человека. С момента своего открытия антибактериальные препараты спасли огромное количество жизней.
Однако, несмотря на высокую эффективность лечения определенных болезней, они также способны вызвать ряд негативных последствий, которые нарушают работу некоторых органов и систем человеческого организма. Как свести к минимуму побочные эффекты от применения антибиотиков? Какие продукты питания могут в этом помочь?
Прием антибиотиков: польза и вред для организма человека
Следует понимать, что антибиотики — это природные или искусственно синтезированные вещества, способные влиять на рост и развитие бактерий. К сожалению, уничтожению подлежит также и полезная микрофлора организма, поэтому ее восстановление после курса антибактериальной терапии является обязательным.
Принимать решение о целесообразности приема антибиотиков должен исключительно врач. Именно он подбирает необходимый препарат, форма выпуска, дозировка и устанавливает продолжительность лечения. Наиболее часто антибиотики назначают при:
Пневмонии;
Туберкулезе;
Заражение крови;
Острых желудочно-кишечных инфекциях;
Послеоперационных осложнениях;
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Основными противопоказаниями для приема антибактериальных препаратов являются ранние сроки беременности и грудничковий возраст.
К негативным последствиям приема антибиотиков можно отнести:
Нарушение микрофлоры кишечника
Синтетические антибиотики широкого спектра действия нацелены на массовое уничтожение бактерий, включая необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Так как полезная микрофлора подвергается восстановлению довольно медленно, ее место в кишечнике могут занять новые патогенные бактерии и грибы, что приводит к снижению иммунитета и повышает риск развития различных хронических заболеваний.
Сбои в работе пищеварительной системы
Прием антибиотиков негативно сказывается на состоянии пищеварительной системы из-за отсутствия ферментов, вырабатываемых полезными бактериями. Это, в частности, приводит к раздражению слизистой оболочки желудка, а также нарушает работу желез внешней секреции.
Аллергические реакции
Индивидуальная непереносимость препарата может привести к острых аллергических реакций: зуда, покраснения, сыпи и отеков.
Нарушения в работе нервной системы
Применение антибиотиков в отдельных случаях может привести к сбоям в работе периферического отдела вестибулярного анализатора, а также возможному появлению слуховых или зрительных галлюцинаций.
Нарушения клеточного дыхания
Доказано, что прием антибактериальных препаратов оказывает сильное негативное влияние на процесс доставки кислорода к органам и тканям человека, нарушая их нормальное функционирование.
Какие меры профилактики необходимо соблюдать после курса антибиотиков?
Для того чтобы свести к минимуму негативные последствия приема антибиотиков, следует придерживаться ряда несложных правил, которые являются эффективной профилактикой вреда для здоровья. К ним можно отнести:
Прием антибиотиков осуществляется исключительно по предписанию врача
Применение антибиотиков оправдано лишь в случае болезней, вызванных бактериальными инфекциями. Следует также напомнить, что вирусные заболевания антибактериальными препаратами не лечатся и их использование для борьбы с ними нецелесообразно.
Вести журнал учета приема антибиотиков
Следует фиксировать, какой именно препарат принимался, как долго и при какой болезни был назначен. Также необходимо записывать все побочные явления и проявления аллергии. Данную информацию следует предоставлять врачу для более точного назначения дальнейшего лечения.
Строго соблюдать график и правила приема препарата
Для поддержания оптимального количества антибиотика в крови, необходимо соблюдать равные промежутки времени между его приемами. Одни препараты принимаются до еды, а другие — после. Подробная информация об особенностях употребления должна быть тщательно изучена и неукоснительно соблюдена.
Принимать полный курс антибиотиков
Строго запрещено прерывать прием препарата после первых признаков улучшения. Курс лечения необходимо завершить полностью.
Не пытаться самостоятельно корректировать дозировку лекарств
Прием антибиотиков в недостаточных количествах только повышает устойчивость возбудителей заболевания к препарату. А бесконтрольное употребление и увеличение количества антибактериальных препаратов может привести к ряду негативных последствий для здоровья человека.
Внести коррективы в рацион питания
Во время применения антибиотиков необходимо придерживаться щадящего режима питания и отказаться от жирных, жареных, острых, кислых блюд, а также алкоголя.
Продукты питания, которые минимизируют побочные эффекты от применения антибиотиков?
Для того чтобы свести к минимуму негативные последствия для здоровья человека от приема антибиотиков необходимо серьезно пересмотреть свой рацион и ввести в него продукты, способствующие улучшению работы пищеварительной системы и укреплению иммунитета. К таким продуктам питания можно отнести:
Кисломолочные продукты, содержащие пробиотики
Введение в рацион продуктов, богатых «живыми культурами», позволит организму мягко избавиться от расстройства стула (одного из самых распространенных спутников применения антибиотиков). Пробиотики также помогают генерировать молочную кислоту, которая способствует выведению бактериальных токсинов из организма.
Ферментированные продукты питания
Это продукты, получаемые с использованием процесса брожения. К ним можно отнести, квашеную капусту и различные соленья. Они уже частично переработаны ферментами бактерий и легко усваиваются организмом. Кроме того, такая пища улучшает аппетит, ускоряет обмен веществ и повышает иммунитет.
Чеснок
Чеснок является продуктом с выраженными противомикробными свойствами, помогают бороться с бактериальной инфекцией. Кроме того, он содержит вещества, защищающие почки и печень от возможного повреждения антибактериальными препаратами.
Имбирь
Имбирь известен своими антимикробными свойствами и способностью предотвращать и лечить многие проблемы со здоровьем, связанные с различными инфекциями. Свежий имбирь имеет антибиотическое действие против пищевых патогенов и респираторных инфекций. Он также эффективно устраняет тошноту, рвоту и диарею, связанные с приемом антибиотиков.