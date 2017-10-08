Как по лицу определить, склонна девушка к случайному сексу
2017-10-07 17:58
Как по лицу определить, склонна девушка к случайному сексу
Ученые нашли закономерность. Нет, «а глаза такие хитрые-хитрые» — это еще не признак. Может, она просто кредитный менеджер в банке.
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Куда нам без ученых! И как осчастливить тебя с помощью телефона, они знают; и у жительниц страны величайшим грудь, им известно, и почему ты такой умный и такой бездетный, они в курсе, передает Rus.Media. И вот новое сенсационное открытие, которое изменит твою жизнь!
Непоседливые сотрудники канадского Университета Ниписсинга, выяснили, люди с какой внешностью больше других склонны к случайным связям и ведут бурную личную жизнь.
Так вот, если у твоей девушки лицо, извини за прямоту, короткое и широкое, то, с одной стороны, поздравляем: вам есть о чем часами говорить в постели. А с другой — сочувствуем и советуем вшить ему чип слежения.
Как психологи пришли к таким сенсационным выводам? О, это целая история! Было проведено два исследования. Участники первого (145 студентов и студенток, у которых есть подружка или бойфренд) заполнили анкеты, где живописали особенности своего сексуального поведения, ну и в целом рассказали, как держатся при общении.
Исследование номер два, к которому привлекли уже 341 человека, представляло собой расширенный вариант первого и включало вопросы про сексуальную ориентацию и предпочтения. Его целью было оценить склонность участников к изменам.
Еще ученые попросили добровольцев их фотографии и по ним вычислили FWHR — показатель соотношения ширины и высоты лица. Выяснилось, что связь между такими пропорциями и сексуальным поведением — сама прямая, она определяется уровнем тестостерона, бурлившего (или вяло плескавшегося) в крови во время полового созревания. Этот гормон вообще играет ого-го какую роль в формировании сексуальных предпочтений и вкусов взрослого человека.
В результате психологи пришли к выводу, что люди с более высоким FWHR, то есть с обличчем квадратными и широкими, чаще изменяют своим партнерам, чем обладатели вытянутых физиономий.
Кстати, по FWHR можно установить степень сексуальной активности женщин и мужчин.