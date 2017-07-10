Как питаться, если желудок больной?

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Питание для желудка

Язва требует комплексного лечения, поэтому питание – его важная часть. К основным правилам относятся:

1. Исключение продуктов, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

2. Частое и дробное питание (через каждые 3-4 часа).

3. Исключение соли из блюд (не больше 10 г в день).

4. Употребление пищи в протертом виде.

5. Исключение очень холодной или очень горячей пищи.

Кроме этого, нужно избегать продуктов, которые повышают выделение желудочного сока. Блюда должны содержать много белков, жиров и углеводов, минеральных солей и витаминов группы А, Е, С и В.

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