Как питание во время беременности влияет на ребенка
Все, что мы едим влияет в дальнейшем на вашего малыша, сообщает сайт Наша мама.
В эксперименте приняли участие 1 078 матерей с детьми. Женщинам нужно было заполнить анкеты, написав, напитки во время беременности чаще всего употребляли, и в каком количестве. Ученые отмечают, что метаболизм плода зависит от питания матери. Как выяснилось, употребление сладких напитков во время беременности может развить склонность ребенка к ожирению. Это подтвердило исследование – когда дети пошли в школу, то в 25% была диагностирована лишний вес и ожирение.
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Эксперты советуют беременным искать альтернативу газированным и сладким напиткам, например, это могут быть свежие фрукты и ягоды, чай, лимонад, компоты или обычная чистая вода. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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