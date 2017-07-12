Как питание во время беременности влияет на ребенка

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Все, что мы едим влияет в дальнейшем на вашего малыша, сообщает сайт Наша мама.

Беременной нужно питаться вкусно, сбалансировано и полезно, исключив вредные продукты из рациона: мучные изделия, торты, колбасные изделия, картофель фри, фаст фуд, полуфабрикаты, сладкие напитки. Последние могут привести к появлению ожирения у ребенка. Об этом сообщили ученые.

В эксперименте приняли участие 1 078 матерей с детьми. Женщинам нужно было заполнить анкеты, написав, напитки во время беременности чаще всего употребляли, и в каком количестве. Ученые отмечают, что метаболизм плода зависит от питания матери. Как выяснилось, употребление сладких напитков во время беременности может развить склонность ребенка к ожирению. Это подтвердило исследование – когда дети пошли в школу, то в 25% была диагностирована лишний вес и ожирение.

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Эксперты советуют беременным искать альтернативу газированным и сладким напиткам, например, это могут быть свежие фрукты и ягоды, чай, лимонад, компоты или обычная чистая вода. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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