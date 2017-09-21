Как пьянеют знаки зодиака, интересные факты
2017-09-21 12:34
Как пьянеют знаки зодиака, интересные факты
Вы можете сравнить себя в распитии алкогольных напитков, а также своих любимых и друзей.
Предлагаем вам немного развлечься и насладиться характеристиками по знаку задиака, кто как пьянеет, передает Rus.Media.
Овен
Представители этого знака зодиака практически не пьянеют, зато прекрасно спаивают других (не специально, естественно). А потому пить в компании Овна мы настоятельно не рекомендуем. Хотя, конечно, если вы жаждете незабываемых приключений, о которых будете вспоминать всю жизнь, то их алкогольная компания – именно то, что вам нужно.
Телец
Быстро пьянеющий знак. “С водкой поводишься — нагишом находишься“. У Тельца практичность совмещается с изворотливостью, их привлекает не распитие спиртных напитков, а сам процесс… изготовления. Это большие самогонщики и экспериментаторы.
Близнецы
Пресловутая двойственность Близнецов на этапе алкогольного опьянения отступает, выводя на первый план одну из ипостасей. И вот тут – как повезет. Может вылезти веселая кошечка с микрофоном и резюме «Вы прекрасно поете!» или мрачное исчадие ада, которое не просто ненавидит всех окружающих, но и всячески стремится их уничтожить. Во втором случае визави Близнеца рискует узнать много нового о своей внешности, о своих способностях и о своих жизненных решениях. А наутро Близнец махнет рукой – мол, ты с ума сошел, обижаться? Я же был пьян.
Рак
Хотите узнать Рака по-настоящему – напоите его! Алкоголь заставляет его вылезти из защитного панциря и предстать перед вами во всей красе. На самом деле, этот скромняга может оказаться настоящим королем вечеринки и настоящим знатоком настоящего отрыва. На утро, правда, он снова спрячется в свой хитиновый панцирь и будет все отрицать. Но мы-то с вами знаем правду.
Лев
Внешне отличить пьяного Льва от трезвого довольно сложно, ведь границы, которые обычно стирает алкоголь, у этого знака зодиака так и отсутствующие по умолчанию. Но зато вы в очередной раз сможете услышать о его героических подвигах (и неважно на каком фронте), даже если вы о них уже не раз слышали. Львы после алкоголя становятся еще чуть более самовлюбленными и самоуверенными, так что наслаждайтесь.
Дева
Зачем пьют Девы – совершенно непонятно. Возможно, душа пьяной Девы временно выходит из тела, дабы блуждать по зеленым полям с фиалками и на нем единорогом. В нашем грешном мире Дева проходит три обязательных этапа: «Я такая пьяная» (после первого бокала коктейля), «Я вас так люблю» (середина ночи) и «Где аспирин?» (под утро). Юная похмельна Дева может с утра обнаружить, что она уже не дева, но подробностей не вспомнит никогда. Очень удобно, кстати.
Весы
Алкоголь очень успешно выводит Весы из состояния равновесия. Они, как и Девы, начинают любить весь мир, но, правда, в значительно большей степени. Все сразу становятся самыми красивыми и к тому же очень умными, так что выбор из тех, с кем встретить утро вдруг становится значительно обширней. Конечно, после этого Весам невероятно стыдно, но приходит новая вечеринка, а с ней, как будто раньше ничего и не бывало, новые приключения.
Скорпион
Стойкие, но приставучие. У Скорпиона после принятия “во внутрь“ виски начинают работать глубинные процессы организма. Спиртное — это допинг к магической силы. На низшем уровне это проявляется в девизе: “Все могу!“ или “Я самый обольстительный!“. Любит пустить слезу и бьет на сочувствие.
Стрелец
Стрелец — алкоголик. Или трезвенник. Потому что у Стрельца жизнь не удалось. Удалась. Вообще непонятно, как пить со Стрельцом. В первом случае не хватит здоровья. Во втором случае вы умрете от скуки примерно на половине лекции о вреде потребления спиртовых растворов. Но как бы там ни было, попав за стол со Стрельцом, делайте все так, как он говорит. Спорить с ним вредно – он либо вас застрелит, либо обидится, причем, последнее – несравнимо хуже.
Козерог
Как только капля алкоголя попадает в организм Козерога, он тут же полностью превращается. Как будто выпив волшебный эликсир, он с осторожного интроверта превращается в душу любой компании. Козерог будет направо и налево сыпать комплиментами и с улыбкой реагировать на любую иронию в свой адрес. Но вот с утра, когда вы попросите стаканчик воды, он вам припомнит абсолютно все ваши грехи.
Водолей
Пьяный Водолей способен перевернуть мир, не размениваясь на такие мелочи, как точка опоры. Он достает лист бумаги и рождает божественные строки, бросается к холсту и тремя штрихами входит в историю мировой живописи, сочиняет революционные экономические модели или создает новую религию. Только вот, к сожалению, этого никто никогда не видел. Как и, собственно, пьяного Водолея. Потому что обычно чуть захмелевший Водолей говорит: «Вы тут продолжайте, а я пошел спать». И идет спать.
Рыбы
Если Рыба выпила — держитесь на расстоянии. Если Рыба пила много — бегите. Пьяная Рыба переживает весь спектр эмоций за четыре минуты, после чего повторяет этот цикл, до тех пор пока в состоянии шевелить жабрами. Только что она рыдала в углу, потому что ее никто не любит, а через тридцать секунд уже радостно скачет по стульям, размахивая трусами над головой и мечет на собутыльников икру. А заодно пересказывает только что услышал анекдот от первого лица в качестве истории, которая с ней произошла вот буквально вчера.