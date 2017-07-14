Как отучить ребенка спать с родителями
Важные моменты в нашем материале, сообщает сайт Наша мама.
2. На первых порах можно включать ребенку ночник. Сейчас в продаже есть множество ламп и проекторов, которые сделают процесс отхода ко сну комфортным и спокойным.
3. Чтобы процесс укладки происходил легче, можно выработать специальный ритуал: гигиенические процедуры – сказка – сон. Если придерживаться такой последовательности, то ребенок скоро привыкнет к своей кроватке и больше не захочет спать с мамой и папой.
4. Если вы запланировали рождение второго ребенка, тогда переселить в отдельную кроватку старшего нужно к моменту рождения младшего. В противном случае, смена места ночевки может вызвать бурю протестов и приступы ревности со стороны первенца.
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5. Лучше будет приурочить переезд в собственную кроватку к какому-нибудь поводу: Дню рождения, Новому году, исполнению круглой даты.
6. Позвольте малышу принять участие в выборе собственной постели. Возьмите его с собой в мебельный магазин. А если к его мнению мама с папой еще и прислушаются, тогда спать в ней будет намного приятнее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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