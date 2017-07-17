Как отучить ребенка грызть ногти

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько возможных вариантов, чтобы избавиться от этой привычки. Сообщает сайт Наша мама.

Постарайтесь отвлекать ребенка от вредной привычки не криком и замечаниями. А другими, интересными ему занятиями. Уделяйте ребенку больше времени, разговаривайте с ним, играйте, гуляйте. Если привычка только начала формироваться, вы быстро сможете решить эту проблему, если она уже укоренилась, нужно постараться объяснить ребенку суть привычки и опасности, которые она в себе несет.

Довольно часто побороть такую привычку помогает поход в салон красоты, где мастер приведет руки в порядок, и портить их обгрызание уже не возникнет желания. Больше всего такой способ, конечно же, подействует на девочку, особенно если ногти еще накрасят детским лаком. Но даже если у вас сын, то красота рук не менее важна, поэтому поход к мастеру также имеет значение. Защитите малыша от стрессовых ситуаций, старайтесь быть рядом, чтобы он чувствовал вашу поддержку, и знал, что он под защитой.

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Если избавиться от привычки грызть ногти самостоятельно не получается, не лишней будет консультация у психолога. С его помощью вам удастся выяснить основные причины, и устранить их, используя предложенный экспертом метод – например, ігротерапию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.obozrevatel.com

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