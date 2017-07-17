Как отучить ребенка грызть ногти
Несколько возможных вариантов, чтобы избавиться от этой привычки. Сообщает сайт Наша мама.
Довольно часто побороть такую привычку помогает поход в салон красоты, где мастер приведет руки в порядок, и портить их обгрызание уже не возникнет желания. Больше всего такой способ, конечно же, подействует на девочку, особенно если ногти еще накрасят детским лаком. Но даже если у вас сын, то красота рук не менее важна, поэтому поход к мастеру также имеет значение. Защитите малыша от стрессовых ситуаций, старайтесь быть рядом, чтобы он чувствовал вашу поддержку, и знал, что он под защитой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как сделать детский отдых безопасным и интересным
Если избавиться от привычки грызть ногти самостоятельно не получается, не лишней будет консультация у психолога. С его помощью вам удастся выяснить основные причины, и устранить их, используя предложенный экспертом метод – например, ігротерапию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)