Как отдыхала молодежь на Голубых озерах (Фоторепортаж)
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Международный фестиваль авторской песни уже стал традиционным праздником на Голубых озерах. На праздник Ивана Купала сюда отовсюду приезжают те, кто не может жить без песни.
После безумного действа купальской ночи от академического хора все ринулись танцевать и веселиться под звуки живой музыки артистов Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.
Фото и текст Виктора Кошмала
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