Как ощутить радость материнства
Чтобы улучшить эмоциональную связь с ребенком и насладиться материнством, читайте наш материал.
Чаще гуляйте с малышом
Не стоит сидеть в четырех стенах. Выходите с ребенком на прогулку, в магазин или выпить чашечку кофе в кафе за углом. Так вы сможете отвлечься от домашних забот, а малыш будет познавать мир.
Создайте плейлист
Как известно, музыка положительно сказывается на психо-эмоциональном здоровье детей. Поэтому обязательно составьте плейлист, который будете прослушивать вместе с сыном или дочкой.
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Заставьте его улыбаться
Корчіть рожи, прыгайте, танцуйте – одним словом, делайте все, чтобы заставить этого маленького человечка улыбнуться. Поверьте, это подарит вам незабываемые ощущения!
Поцелуйте ребенка
Уверены, что после возвращения из родильного дома вы буквально зацілуєте ребенка. Не бойтесь делать это как можно чаще! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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