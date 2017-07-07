Как осанка влияет на твою уверенность
Именно через ровную спину ты станешь спевненішою в себе и своих силах.
Американские психологи провели эксперимент с участием 71 студентов. Одних добровольцев попросили сидеть прямо, других – сгорбившись и смотреть вниз. В этом положении студенты должны были перечислять свои положительные и отрицательные черты характера, а также профессиональные качества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фильм поможет вам в воспитании детей (ВИДЕО)
В результате не сутулые парни и девушки оценили свои способности и личные качества гораздо выше, чем сутулые. Кроме того, авторы эксперимента отметили, что студенты с прямой спиной были более категоричны в своих высказываниях. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Сколько воды должны пить дети и почему
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой