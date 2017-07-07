Как осанка влияет на твою уверенность

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно через ровную спину ты станешь спевненішою в себе и своих силах.

Хочешь стать увереннее в себе? Выпрями спину! Ученые доказали, что люди с правильной осанкой чувствуют себя намного увереннее других.

Американские психологи провели эксперимент с участием 71 студентов. Одних добровольцев попросили сидеть прямо, других – сгорбившись и смотреть вниз. В этом положении студенты должны были перечислять свои положительные и отрицательные черты характера, а также профессиональные качества.

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В результате не сутулые парни и девушки оценили свои способности и личные качества гораздо выше, чем сутулые. Кроме того, авторы эксперимента отметили, что студенты с прямой спиной были более категоричны в своих высказываниях. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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