Как определить свой тип кожи?
Сухая кожа:проявляется незаметно. Одни испытывают сухость и натянутость кожи после умывания, другие отмечают шелушение на некоторых участках лица. В молодом возрасте сухая кожа выглядит нежной, тонкой, с матовым оттенком. Поры на ней незаметны, но могут появляться тонкие морщинки.
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Жирная кожа: характеризуется чрезмерным блеском из-за повышенной сальность и недостаточное кровоснабжение. Она склонна к появлению прыщей, угрей и черных точек, так как поры на ней сильно расширены. Кожа довольно грубая, а перед менструациями становится особенно жирной и воспаленной. Однако, не смотря на все минусы, именно жирная кожа дольше остается молодой и сохраняет влагу, не давая появляться морщинам.
Комбинированная кожа: выглядит чистой и свежей, отличается упругостью, эластичностью, гладкостью, отсутствием шелушения, черных точек и морщин. Она имеет розовый оттенок, поскольку содержит достаточно влаги и жировой смазки. На ней почти не видно пор. С возрастом такая кожа становится сухой или чувствительной, и как следствие нуждается в дополнительной подпитке.
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