Как определить появление болезни и что сделать – болезнь Альцгеймера
2017-10-06 12:14
Как определить появление болезни и что сделать – болезнь Альцгеймера
10 признаков болезни Альцгеймера.
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Проблема заключается в том, что болезнь часто начинается незаметно!, передает Rus.Media.
Болезнь Альцгеймера до сих пор не изучена до конца. Без особых видимых причин взрослый человек при прогрессирующем заболевании превращается в беспомощного ребенка. Как определить появление болезни и что сделать? Давайте рассмотрим эту тему более подробно.
Проблема заключается в том, что болезнь часто начинается незаметно. И диагноз ставят лишь тогда, когда перестает функционировать одна пятая часть нервных клеток, а провалы в памяти становятся настолько очевидны, что их замечают родственники и друзья. Но сам больной обычно отказывается признать факт заболевания.
Ученые обнаружили, что при этой болезни нарушается информационный обмен между нейронами, вследствие возникновения отложений (бляшек) в нервных клетках. Мозг постепенно перестает выдавать нужные данные, словно компьютер, у которого нарушен доступ к жесткому диску. Есть надежда, что ученым в ближайшие годы удастся завершить работу над препаратом, который будет растворять бляшки, восстанавливая тем самым нормальное функционирование нейронов.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие 10 признаков появления болезни Альцгеймера.
1. Потеря памяти
Сразу бить тревогу не стоит. Ведь потеря памяти может быть просто побочным эффектом напряженного графика или обычных возрастных изменений. Но при этом следует учитывать, что это является одним из признаков проявления болезни на ранних стадиях.
Исследовательский центр сообщает, на что стоит обратить внимание: “Потеря памяти является наиболее распространенным симптомом. Вы легко забываете информацию, которую только что узнали? Вы не помните важные даты, имена и события? Забыли даже значимые события, которые произошли? Переспрашиваете информацию снова и снова?”
Не забывайте, что диагностика на ранних стадиях — это своевременное и эффективное лечение.
2. Перепады настроения
У всех людей бывают смены настроения, но регулярные существенные изменения в настроении или личностном поведении могут быть серьезным признаком проблем со здоровьем.
Ассоциация Альцгеймера сообщает: “Настроение и личность людей с болезнью Альцгеймера может заметно измениться. Они могут быть внимательными, подозрительными, их будут постоянно одолевать депрессии, страх и беспокойство. Они будут беспокоиться по пустякам дома, на работе, в кругу друзей и тем более в местах вне их зоны комфорта”.
3. Проблемы с речью
Конечно, случайное “осечка” на словах не является симптомом болезни. Но если ошибки приобретают систематический характер и вы замечаете, что у человека, который раньше хорошо владел языком, возникли такие проблемы, следует обратить на это внимание.
Ресурс Health.com сообщает: “При этом заболевании прогрессирует слабоумие, а языковые и коммуникативные навыки человека уменьшаются. Человек может замолчать посреди своего рассказа, не зная, как продолжить дальше. Словарный запас может пойти на спад”.
Следует обратиться к врачу, если вы замечаете, что вам каждый раз все сложнее подобрать нужное слово, часто называете вещи неправильными названиями, заменяете привычные слова или пытаетесь придумать новые названия для обычных предметов”.
4. Невнимательность
Все мы иногда путаемся. Но если вы заметите значительное увеличение растерянности, следует обратиться в клинику.
Ассоциация Альцгеймера сообщает: “Люди с болезнью Альцгеймера могут путаться в датах, времени года с течением времени. Они могут иметь проблемы с восприятием событий, которые происходят не в данный момент. Иногда они забывают, где они находятся и как туда попали”.
5. Проблемы с выполнением хорошо известных задач
Одним из симптомов болезни Альцгеймера является трудность при осуществлении привычных задач.
Центр сообщает WebMD: “Даже знакомые вещи могут стать жесткими. Есть ли у вас проблемы с вождением по давно знакомому маршруту? Можете ли вы выполнить обычную задачу на работе? Забыли правила любимой игры?”
В сочетании с другими симптомами этот признак сигнализирует о серьезных изменениях в организме.
6. Социальная самоизоляция
Человек, у которого обнаруживаются другие признаки болезни Альцгеймера, также часто отказывается от социального взаимодействия.
Ресурс Health.com сообщает: “Одиночество и изоляция при этом заболевании может привести к потере интереса к окружающим, внешней деятельности. Люди с болезнью Альцгеймера могут стать равнодушными к своему хобби и круга общения, которые любили раньше”.
Важно, чтобы эти люди не замыкались в себе и вовремя получили медицинскую помощь.
7. Забывание расположения вещей, тенденция класть предметы в необычные места, постоянная потеря
Потеря ключей, конечно, не является симптомом болезни. Но когда у взрослого человека это входит в систему, стоит задуматься.
Ассоциация Альцгеймера сообщает: “Человек с болезнью Альцгеймера могут класть вещи в необычных местах. Они могут терять предметы и не могут понять, куда нужно идти, чтобы найти их. Иногда они могут даже обвинять других в воровстве. Эта проблема усиливается с течением времени”.
8. Трудности при рассуждении
Данная проблема не относится к решению кроссвордов или логарифмов. Но если даже решение простых задач вызывает трудности, это может быть признаком изменений в организме.
Health.com сообщает: “Ваши близкие могут иметь проблемы с концентрацией внимания, и даже на привычные виды деятельности в них будет уходить больше времени, чем раньше. В частности, могут возникнуть проблемы с планированием дня, использованием списка покупок, приготовлением блюд по рецепту или отслеживанием обычных денежных затрат”.
9. Недальновидность
Существует много историй о летних людей, обманутых мошенниками. Но иногда нерассудительное поведение может быть показателем чего-то более серьезного.
Ассоциация Альцгеймера сообщает: “У людей с болезнью Альцгеймера могут возникнуть проблемы при принятии решений, которые ранее не вызывали трудностей. Например, они могут потратить большие суммы на звонки, на мошеннический телевизионный конкурс. Или станут уделять меньше внимания элементарным ежедневных процедур гигиены”.
Этот симптом должен рассматриваться в контексте с другими признаками.
10. Визуальные проблемы
Болезнь Альцгеймера негативно влияет на зрение человека.
Ресурс WebMD пишет: “Вы должны быть начеку при изменениях в заре. Вам стало труднее читать слова на странице? У вас появились проблемы при рассмотрении предметов на расстоянии? Можете ли верно различать цвета? Это очень важно, ведь помимо прочего это влияет на вашу способность водить машину”.
Не следует допускать, чтобы проблемы со зрением стали причиной серьезной аварии или травмы.
Важные рекомендации при болезни Альцгеймера
1. Регулярные физические упражнения снижают риск развития болезни за счет увеличения притока крови в мозг.
2. Активная социальная жизнь и общение с близкими оказывает положительный эффект на организм.
3. Следует беречь голову от черепно-мозговых травм. Пристегивать ремни безопасности и использовать шлем в спортивных играх.
4. Контроль кровяного давления поможет предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Гипертония, в частности, повышает риск развития болезни Альцгеймера.
5. В жизни должна быть постоянная эмоциональная и интеллектуальная нагрузка. Специалисты отмечают, что риск развития болезни Альцгеймера на 47% меньше у людей, имеющих постоянную деятельность.
6. Здоровое питание поможет защитить мозг. Ограничьте потребление сахара и насыщенных жиров. Включите в рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов.
Эти простые советы помогут вам вовремя выявить болезнь у себя или близких, а также начать профилактику недуга прямо с сегодняшнего дня.