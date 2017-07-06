Как определить авитаминоз?

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Симптомы авитаминоза

Слабость, сонливость – это симптомы нехватки солнца, которые очень часто проявляются у людей именно зимой (витамин D). Чаще гуляйте на свежем воздухе, не сидите дома только из-за того, что градусник пугает низкой температурой.

Десны кровоточат не только за плохую щетку, причиной может быть недостаток витамина С. Также без этого витамина появляются постоянные проблемы с дыхательными путями.

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Если у вас выпадают волосы, а кожа на голове очень сухая, добавьте в рацион витамин Е.

Обратите внимание, без витамина Е кожа на теле шелушится, да и вообще имеет нездоровый оттенок. Часто не бывает аппетита. Еще одним знаком может стать состояние губ: они могут быть сухие и на них могут появиться язвы.

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