Как ограничить конфликтные ситуации с мужем

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Стоит только принять во внимание наши простые советы и ссор в вашем доме будет куда меньше, сообщает сайт Наша мама.

Перестаньте стремиться к абсолютной правоты
Как часто вы призываете к логике и разуму в тот момент, когда ваша вторая половинка кипит от гнева? Ваша здравомыслящий поведение в ситуации эмоционального взрыва партнера заставляет его чувствовать себя униженным: мол, он такой несдержанный, а вы – просто образец разумности! Эмоциональные реакции никак не связаны с логикой, поэтому сначала стоит снизить накал страстей, а уж потом начинать разбираться по существу.

Объясняйте свою позицию
Если вы просто выдаете готовое решение, не объясняя мужу, по каким мотивам выходите, он может почувствовать, будто вы возомнили себя самой главной, а его даже не ставите в известность, почему надо делать так или иначе. Возможно, он воспринимает событие совсем не так, как вы, поэтому с вами и не согласен. Объясните свою точку зрения и выслушайте его.
 
Не критикуйте
И уж во всяком случае не отвечайте критикой на критику. Ведь тогда у вас получается разговор в стиле “сам дурак”, которая не ведет к взаимопониманию. Чаще всего в ситуации, когда партнер критикует, надо просто дать ему возможность высказаться и выразить свои чувства. Возможно, после того, как он выплеснет негатив, он сам поймет, что в некоторых вопросах был неправ.

Никаких уничижительных ноток
Так, ваш партнер не всегда бывает на высоте, возможно, в некоторых сферах жизни он и вовсе не разбирается. Но если в вашей речи будут проскакивать унизительные нотки, отношения никогда не будут гладкими. Ибо кому приятно, когда его считают ничтожеством?

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Избегайте отчужденности. Особенно в сексе
Телесный контакт – одно из обязательных условий брака. Вы можете быть не настроены на секс сегодня, но вы должны показать мужу, что в следующий раз все сложится по-другому. И уж точно вы, в любом состоянии, способны обнять мужчины или погладить его по руке.
 
Говорите о своих потребностях и эмоции
Человек, даже самый близкий, не в состоянии понять, что творится у вас на душе, пока вы сама не расскажете об этом. Если человек не понимает, что с вами происходит, он чувствует себя беспомощным, он не понимает, как ему реагировать и что делать. В результате возникают конфликты. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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