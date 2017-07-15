Как ограничить конфликтные ситуации с мужем
Стоит только принять во внимание наши простые советы и ссор в вашем доме будет куда меньше, сообщает сайт Наша мама.
Объясняйте свою позицию
Если вы просто выдаете готовое решение, не объясняя мужу, по каким мотивам выходите, он может почувствовать, будто вы возомнили себя самой главной, а его даже не ставите в известность, почему надо делать так или иначе. Возможно, он воспринимает событие совсем не так, как вы, поэтому с вами и не согласен. Объясните свою точку зрения и выслушайте его.
Не критикуйте
И уж во всяком случае не отвечайте критикой на критику. Ведь тогда у вас получается разговор в стиле “сам дурак”, которая не ведет к взаимопониманию. Чаще всего в ситуации, когда партнер критикует, надо просто дать ему возможность высказаться и выразить свои чувства. Возможно, после того, как он выплеснет негатив, он сам поймет, что в некоторых вопросах был неправ.
Никаких уничижительных ноток
Так, ваш партнер не всегда бывает на высоте, возможно, в некоторых сферах жизни он и вовсе не разбирается. Но если в вашей речи будут проскакивать унизительные нотки, отношения никогда не будут гладкими. Ибо кому приятно, когда его считают ничтожеством?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему ты никак не можешь выйти замуж
Избегайте отчужденности. Особенно в сексе
Телесный контакт – одно из обязательных условий брака. Вы можете быть не настроены на секс сегодня, но вы должны показать мужу, что в следующий раз все сложится по-другому. И уж точно вы, в любом состоянии, способны обнять мужчины или погладить его по руке.
Говорите о своих потребностях и эмоции
Человек, даже самый близкий, не в состоянии понять, что творится у вас на душе, пока вы сама не расскажете об этом. Если человек не понимает, что с вами происходит, он чувствует себя беспомощным, он не понимает, как ему реагировать и что делать. В результате возникают конфликты. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Клубнично-сметанкове желе
- Медовый коктель