Как одиночество влияет на здоровье?

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Одиночество

Несмотря на то что человек черпает возможные модели поведения из книг или кино то они иногда заставляют человека задуматься что лучше: философская одиночество или романтическая влюбленность до гроба.
И все же, как бы не доказывали философы обратное, быть в паре с любимым человеком или же просто не быть одиноким – значительно лучше не только для психологического состояния но и для здоровья.

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В частности, ученые доказали, что чаще всего умирают одинокие люди чем те которые являются социально активными. Поскольку от одиночества возникает ощущение изолированности и ненужности. Возникают такие болезни как инсульт, сердечно-сосудистые а также лишний вес.

Если одиночество для человека проблема, то, безусловно, ее необходимо решить. И первым шагом на пути решения этой проблемы становится откровенный разговор со своим внутренним миром. Без осознания проблемы, избавиться от одиночества не получится. Но, для того чтобы понять себя нет необходимости в тяжелом самокопанию, наоборот — старайтесь помогать людям. Например, можно записаться волонтером в одну из организаций, которые занимаются благотворительной помощью. Таким образом у человека обязательно появятся новые знакомства и, возможно, друзья.

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