Как новый Трудовой кодекс изменит жизнь украинцев
2017-10-03 19:23
Как новый Трудовой кодекс изменит жизнь украинцев
Добро на сиесту и отказ из-за возраста.
Этой осенью депутаты собираются принять Трудовой кодекс, передает Rus.Media. Уже сейчас в него внесены полторы тысячи поправок. В частности, из главного закона о труде пропал выходной 2 мая, зато внесена сиеста – традиционный для жарких стран отдых среди дня. Появились льготы для военных и переселенцев, а также для молодых родителей. Но профсоюзы недовольны – они считают, что кодекс нарушает права работников, и готовы с этим бороться.
Сиеста и отпуск для пап. Депутаты из разных фракций заверили, что Трудовой кодекс, в отличие от той же пенсионной реформы, особых возражений ни у кого не вызывает, а потому новый Кзот, скорее всего, примут в ближайшее время. Одна из самых интересных новинок – в Кодексе о труде вспомнили, что не только мамы являются родителями, а если закон проголосуют, то папы смогут получить две недели законного отпуска сразу после рождения малыша.
Правда, HR-эксперт Татьяна Пашкина уточняет: «Похожая норма есть и сейчас, но она спрятана в законе об отпусках. Наши папы далеко не всегда об этом знали, а в отделе кадров предпочитали об этом не говорить ». Кроме того, в проекте закона говорится о том, что усыновители имеют такие же права, как и обычные родители – право на декрет и дополнительные дни отпуска, чего сейчас нет.
Появилась в законопроекте и такая категория, как фрилансеры. Во всяком случае, там обсуждается, как работающим на дому следует платить зарплату за выполненную работу. «Кодексу больше 50 лет, и попытки его модернизировать правками не позволяют сделать документ адекватным. В частности, в нем не было описания работы фрилансеров или на аутсорсинге. А это 6-8% рынка труда. Работодатели вынуждены исхитряться, чтобы проверяющие из инспекции по труду не наказывали их. Теперь, надеюсь, эту проблему решат », – говорит изданию Пашкина.
В проекте остались революционные вещи. Например, отпуск на 28 календарных дней (сейчас только 24). Правда – 2 мая – исчезнет, так что отдыхать будем только 1 мая. Зато в проекте так же присутствует сиеста – тем, кто работает на жаре или в жарких помещениях позволят дополнительные перерывы. «Сейчас прописаны правила только для работы во время морозов. А вот насчет жары – такого нет, разве что работникам горячих цехов предписано выдавать соленую воду для восстановления баланса в организме. А для работников в других отраслях в жаркую погоду ничего нет», – говорит изданию глава профсоюзов строителей Василий Андреев.
Без изменений ко второму чтению остались и основания для увольнения – не только за пьянку, прогулы, а за разглашение служебной тайны, нарушение техники безопасности и уклонение от медосмотра.
Возраст уже не дискриминация. Больше всего депутаты переживали за дискриминационные поправки. Но при этом утвержденные довольно странные вещи. В частности, если вам откажут в работе из-за возраста, недостаточного образования или состояния здоровья, то это не является дискриминацией. Но если вас оскорбят за сексуальную ориентацию, то это уже повод идти в суд.
Некоторые депутаты в своих поправках настаивали на уточнении – как именно выглядит дискриминация. Например, неприличные выражения, угрозы, запугивание, похлопывания, касания. Но такие правки были отклонены.
Контракты и время. У профсоюзов есть претензии к пункту в проекте Кодекса о труде так называемого краткосрочного контракта. По словам председателя Конфедерации свободных профсоюзов Михаила Волынца, такой краткосрочный договор с сотрудником могут заключить на три месяца или полгода, а потом уволить. «Такие договоры могут заключать с новыми сотрудниками чуть ли не каждый месяц. Никакой гарантии сохранения за вами рабочего места не будет», – говорит Волынец.
Правда, старший юрист ЮФ «Астерс» Инесса Летич считает, что краткосрочные договоры нужны. «Сейчас все договоры как бы бессрочные, но если есть необходимость в предприятия, то договор может быть краткосрочным. В новом проекте все эти случаи перечислены. Например, для работы над конкретным проектом набирается штат до окончания реализации проекта. Или для найма руководителей предприятий, артистов или работников СМИ, чья работа может иметь периодический характер», – уточнила Инесса Летич.
Правда, Татьяна Пашкина немного другого мнения. «У нас и сейчас охранники, продавцы, сотрудники call-центров работают не по 8 часов, а больше, например, в них изменения два дня на два дня. Любой представитель Минсоцполитики может оштрафовать работодателя, но это реальность нашего времени», – говорит Пашкина. А по словам Инессы Летич, все равно общее количество часов в неделю не должна превышать 40 часов.
Профсоюзам также не нравится поправка о переводе с работы на работу, ее даже окрестили «рабским». Исправление позволяет предприятию по собственному усмотрению переводить своих работников на другую работу. И не только между офисами и филиалами одной компании, но и на другие предприятия. Профсоюзные лидеры опасаются, что на практике люди столкнутся с массовыми злоупотреблениями со стороны работодателей: человеку будут предлагать либо перевестись, либо уволиться.
«Никого не будет интересовать, как будет устраиваться на новом месте этот работник. Что будет с его семьей, которая, скорее всего, останется там же, где он работал раньше», – возмущается председатель Объединения независимых профсоюзов авиаработников Вениамин Тимошенко.
Бунт через зарплату. Еще одна важная правка – сотрудник сможет отказаться от работы, если ему не платят или задерживают заработную плату. «К сожалению, пока у нас большинство зарплат выдается в конвертах, такая норма не будет действовать. Если вы работаете в компании, где платят по-белому, то вы и без этой нормы можете взять больничный и сидеть дома, пока вам не заплатят зарплату. А если вы изначально согласны, что вам платят в конверте, то тогда вы соучастник уклонения от налогов. Что тут посоветовать, разве что пойти в налоговую и представить доказательства нарушения работодателем законов», – говорит исполнительный директор Ассоциации специалистов по управлению персоналом HRFORUM Андрей Николов.