Как номер квартиры влияет на жизнь человека, который в ней живет
2017-10-05 21:31
Как номер квартиры влияет на жизнь человека, который в ней живет
Ученые нумерологи заявили, что номер квартиры или дома воздействуют на жизнь человека.
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Если значение совпадает с вашей энергетикой, то в таком помещении вам будет уютно жить, передает Rus.Media. Как не удивительно, но даже стены могут стать для вас настоящей крепостью и помогать во всем.
Очень часто случается такое, что члены одной и той же семьи чувствуют себя по-разному. Почему так происходит?
Итак, для начала нужно вычислить нумерологическое число вашей квартиры. Расчет очень простой. Например, ваш номер 138 = 1+3+8 =12. Таким образом, нумерологическое число жилья – 1+2=3.
Цифра 1. Такая квартира наполняет хозяев творческой энергией и радостью жизни. Планета – Солнце. Она позволяет выделиться и привлечь внимание окружающих. Соответственно лучше всего подойдет творческим людям – художникам, поэтам, писателям.
Цифра 2. Планета — Луна. Квартира с таким номером благоприятна для людей, которые работают с маленькими детьми, а также для поваров и музыкантов. Чтобы положительная энергия еще лучше распространялась, установите много зеркал, а основным цветом выберите нежно-кремовый.
Цифра 3. Планета — Марс. Эта квартира не для лентяев. Не будьте пассивными, а то решения будут приниматься за вас. Хозяева должны быть в тонусе и в постоянном движении, иначе застой энергии принесет болезни.
Цифра 4. Планета — Меркурий. В такой квартире должна “обитать” предельная честность.
Цифра 5. Планета — Юпитер. Жильцы квартиры могут быть связаны с политикой, наукой. Для этого дома хорош пурпурный цвет.
Цифра 6. Планета — Венера. Жильцам этой квартиры по-настоящему повезло — гуляй — не хочу! Оборудуйте помещение большими мягкими диванами. Установите круглый стол, ковер, цветы. Обычно в такой квартире любят животных.
Цифра 7. Планета — Сатурн. Жильцы такой квартиры нередко испытывают разного рода ограничения. Но в этой же квартире вам удастся заняться накопительством или же освоить какую-нибудь профессиональную мастерство.
Цифра 8. Планета — Уран. Это квартира астрологов и ясновидящих.
Цифра 9. Планета — Нептун. Хорошо в ней будет священникам, музыкантам, морякам и экстрасенсам.