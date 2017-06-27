Как не в дверь, то через окно… “Эхо Москвы” на украинском
Как известно, в России осталось разве пара относительно независимых медиа, что их власть держит для показухи. Так как у Сталина была “Литературная газета”, которой разрешалось говорить больше и острее, чем другим газетам. К ним относится и радиостанция “Эхо Москвы”. Ее независимость весьма условна, поскольку собственником является “Газпром”.
Ведущие российской радиостанции “Эхо Москвы” объявили о запуске передачи на украинском языке.
О запуске программы ведущий Алексей Соломин объявил в воскресенье в эфире шоу “Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева”. “Взялся учить украинский язык”, – сказал господин Соломин.
Он призвал слушателей звонить в эфир программы и задавать вопросы на украинском, а также предложил Матвею Ганапольскому “составить им компанию”.
анапольський родился во Львове, работает на “Эхо” с 1991 года. В марте 2014 года переехал в Украину и начал работать в украинских медиа, оставшись при этом ведущим и на “Эхо”. 20 июля 2016 года президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.
В воскресном эфире господин Соломин сообщил, что программа будет называться “А что там у хохлов”. В социальных сетях даже россияне стали в ответ предлагать еще передачи “А что там у жидов?” и “А что-там у чурок?”. А украинцам тогда придется завести передачу “А что-там у кацапов?”.
…Как видим, даже либеральные россияне мыслят как типичные русские империалисты…Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым