Как не стареть раньше времени?
Правильное питание
Неправильное питание приводит не только к ожирению, но и преждевременного старения. Следует ограничить, а лучше совсем исключить из меню соль и полуфабрикаты. Также не следует злоупотреблять сладкими дрожжевыми булочками и сахаром. Хорошее пищеварение и правильное питание обеспечит слаженную работу всех систем и органов, а их нарушения приводят к запорам или расстройствам желудка, что уже является отклонением обменных процессов.
Употребление достаточного количества воды
Ежедневно нужно выпивать не менее 1,5 литров воды, идеально родниковой, но точно не из водопроводного крана городской квартиры. Делать это следует только в перерывах между едой, а не во время нее. Естественно, такой объем жидкости рекомендуется при отсутствии болезни сердца и почек. Кроме этого, правило “четырех часов до сна” относится не только к приему пищи, но и к выпитой воды.
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Хороший сон
Хроническое недосыпание грозит истощением, психологическим дискомфортом, синяками под глазами. Сомнологи утверждают, что важно в каком количестве часов сна, а качество сна. Для этого стоит ложиться спать не позже 22 часов вечера, а просыпаться не позже 8 часов утра. При этом сон ничего не должно беспокоить, например, звуки автомобилей, яркие мигающие рекламные вывески и др. Также стоит помнить о температуре воздуха в спальне, которая должна быть от +16 до + 18С.
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