Как не сгореть на солнце летом
Несколько необходимых советов, которые спасут тебя от ожогов, сообщает сайт Наша мама.
Наноси солнцезащитный крем правильно
Ты, наверное, думаешь: “Ну как можно наносить SPF неправильно? Нанесла слой потолще и вперед, к солнцу!” Но нет, на самом деле солнцезащитный крем нужно наносить в правильное время. И толщина слоя не имеет значения. Химические фильтры, которые входят в состав большинства солнцезащитных средств начинают действовать не сразу, поэтому убедись, что наносишь крем за 25-30 минут до выхода на улицу.
Правильно подбери солнцезащитный крем
Во-первых, дневные кремы с уровнем SPF-15 или SPF-30 не подходят для принятия солнечных ванн. Во-вторых, в их состав чаще всего входят фильтры, которые могут защитить только от UVB-лучей, а на пляже тебе понадобится защита от ультрафиолетовых лучей обоих типов – UVА и UVB. Так что, удели особое внимание выбору солнцезащитного крема.
Автобронзанти не защищают от солнечных ожогов
В отличие от простого загара, полученного на пляже или в солярии, “автозагар” не приводит к образованию в клетках кожи меланина. Этот пигмент не только придает коже красивый бронзовый оттенок, но и ослабляет действие ультрафиолета. Так что, чем темнее твой загар, тем больше вероятность, что ты не сгоришь на солнце.
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Вспомни физику
Мы не будем тебе рассказывать о преломления солнечных лучей в воде, это все есть в учебнике по физике. Мы просто напомним, что в воде есть большая вероятность получить солнечные ожоги, чем под прямым солнцем. Вода и светлый песок отлично отражают ультрафиолетовые лучи. Следовательно, количество облучения, под которое попадает твоя кожа, увеличивается вдвое. Выбирай водостойкие средства защиты от солнца, чтобы уберечь свою кожу от солнечных ожогов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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