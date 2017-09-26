Как не попасться на “разводы” гаишников: несколько простых правил
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2015-02-02 07:13
Как не попасться на “разводы” гаишников: несколько простых правил
Каждый водитель должен знать свои права, чтобы не дать себя обмануть
Ликбез по правам водителя и инспектора: когда нужно останавливаться, какие документы показывать, за что могут забрать машину и что грозит за неуплату штрафов.
Дорожное законодательство меняется в последнее время настолько часто, что в нем водители уже начали путаться. Не секрет, что гаишники либо не знают законодательства, либо специально путают водителя, чтобы развести на взятку. Мы собрали ответы на самые популярные вопросы автомобилистов.
Автор предупреждает, что не дает советы о том, как ездить с нарушениями и избегать ответственности, а наоборот – призывает к тому, чтобы все водители ездили исключительно по правилам и, соответственно, без аварий с тяжелыми последствиями.
Итак, представим себе обыденную ситуацию, когда вы едете по дороге и увидели автомобиль ГАИ с включенным проблесковым маячком. Согласно с новой редакцией ПДД (вступили в силу 26 сентября), водитель теперь обязан снизить скорость до 40 км/час. Однако если раньше водитель обязан был сделать полную остановку, то теперь – только в случае подачи соответствующего сигнала регулировщика. Если же проблесковый маячок выключен и инспектор не требует остановки, спокойно можно ехать дальше, не снижая скорости (естественно, в разрешенных рамках).
Если же инспектор потребовал вашей остановки, помните, что делать это можно лишь с соблюдением пдд – то есть, плавно снижая скорость и выруливая в крайний правый ряд. Напомним, что нельзя останавливаться на мосту и под ним – такое требование инспектора можно игнорировать, кроме исключительных случаев (например, произошло ДТП и нужно оказать помощь пострадавшим). Важный нюанс: теперь водители после остановки работником ГАИ обязаны включать на своем автомобиле “аварийку”.
В новых ПДД, как и предполагалось, прописано, что автовладелец имеет право передать автомобиль без доверенности, однако важно, чтобы был полис автогражданки первого типа (все полиса нового образца), либо в полисе старого образца записано имя человека, которому автовладелец передал машину. Правда, штрафовать за его отсутствие будут водителя, а не владельца автомобиля.
Выходить из автомобиля необязательно, а инспектор ГАИ обязан назвать обоснованную причину остановки, например, нарушение ПДД. Требовать от водителя он может лишь права и свидетельство о регистрации (абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЗУ О дорожном движении от 13.08.2011), причем документы можно просто показать, например, через стекло, а не передавать в руки. Но таким образом, чтобы у сотрудника ГАИ была возможность их внимательно рассмотреть и, в случае необходимости, переписать данные.
Страховой полис нужно иметь при себе, но показывать сотруднику ГАИ лишь при необходимости оформления материалов ДТП либо для составления протокола. Законодательством предусмотрено право инспектора осмотреть машину, но только при наличии оснований. Например, если точно такой же автомобиль находится в розыске.
Создание аварийной ситуации
Частый “развод” со стороны гаишников – говорить водителю, что он создал аварийную ситуацию, а за это законом предусмотрено лишение прав сроком от 6 месяцев до 1 года. Нередко водители тут же пытаются откупиться даже в том случае, если речь шла о таком популярном нарушении как несоблюдение рядности при повороте (255 грн штрафа).
На самом деле в законодательстве о том, что такое аварийная ситуация, четко не написано. В ч. 4 ст. 122 КУАП Украины есть косвенное упоминание о том, что это нарушения, “вынудившие других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан”.
Однако при составлении протокола о таком нарушении работник ГАИ должен четко указать состав нарушения ПДД, которое допустил водитель, а также подробно описать, в чем именно заключалась аварийная обстановка. К примеру, водитель, выезжая на главную трассу, не уступил дорогу транспортным средствам, едущим по ней. В результате участники движения вынуждены были резко затормозить или же, уходя от столкновения, выехать на обочину. Но к протоколу обязательно должны прилагаться доказательства вины водителя: например, показания водителя, который был вынужден принять соответствующие меры безопасности. Если пострадавших нет, об аварийной ситуации речи идти не должно – права можно не отдавать.
“Развод” на пешеходном переходе
Пропустить пешехода – святая обязанность водителя, тем более, когда речь идет о пешеходном переходе. Однако в вечернее время в час пик пешеходы нередко идут по зебре сплошным потоком. Водитель вроде бы и старается всех пропустить, но и пытается проехать, двигаясь на очень маленькой скорости и “рывками”. Если у инспекторов стоит цель оштрафовать как можно больше автомобилистов, – например, чтобы выполнить план (хотя его наличие в ГАИ отрицают, верится в это с трудом), – часто они становятся сразу за зеброй и останавливают каждого второго с обвинением в том, что водитель не пропустил пешехода, как того требуют ПДД. Нередко гаишники даже ставят своего знакомого, который ступает на зебру в тот момент, когда автомобиль начинает движение.
Согласно ч. 1 ст. 122 КУАП, “нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах” карается штрафом в 255-340 грн.
Обжаловать такой штраф несложно. Так, ПДД требуют при проезде зебры “сбавить скорость, а в случае необходимости (!) сделать полную остановку”. Если вы проехали на небольшой скорости и не сбили пешехода (и жалоб на то, что его не пропустили, не было) – значит, необходимости в полной остановке не было.
Дышать на инспектора никто не обязан
Популярная просьба со стороны сотрудника ГАИ: “А ну дохни”. Большинство водителей сразу же соглашаются на это, однако ни один из законодательных актов “дышать” на инспектора не обязывает. Адвокат Владимир Караваев советует водителям на такую просьбу отвечать фразой “Дышать я буду на жену”. По его словам, в 90% случаев водителя после этого сразу же отпускают.
Юристы говорят, что в случае, если инспектор подозревает водителя в том, что тот ездит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то, согласно постановлению КМУ №1103 от 17.12.08, он обязан произвести комплекс действий.
Во-первых, предложить водителю пройти добровольный тест. Во-вторых, по факту проверки составить протокол (бояться этого не нужно). В-третьих, пригласить двоих свидетелей (показания которых записывают в протокол) и в их присутствии достать алкотестер, разъяснить водителю то, каким образом будет проводиться исследование, и попросить водителя продуть трубку. Если прибора у инспектора нет, водителя обязаны отпустить.
В том случае, если результат исследования меньше 0,2 промилле, инспектор обязан написать в соответствующей графе протокола о том, что алкоголя в крови выявлено не было либо он есть, но в допустимом количестве со ссылкой на прибор. После этого дать копию протокола водителю и отпустить. Если прибор показал превышение этой цифры, то инспектор должен задать вопрос “согласен ли водитель с результатами теста”.
В том случае, если водитель согласен, то его отпускают, а протокол передают в суд. Но в случае несогласия в протоколе не указывают ничего, а водителя направляют в медучреждение (инспектор выписывает направление с названием медучреждения, номером протокола, датой. Доставка к врачу осуществляется на машине инспектора, а авто водителя остается припаркованным на месте остановки.
Уже у врача у водителя обязаны взять биологические пробы (кровь, мочу, слюну). Если врач признал, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения, водителя отпускают вне зависимости от результатов алкотестера. Если нет, инспектор ГАИ заполняет протокол, забирает права и передает их в суд.
“Законное похищение” на штрафплощадку
Любимое занятие сотрудников ГАИ – проверить документы и в случае отсутствия любой “бумажки” забрать автомобиль и поехать на нем на штрафплощадку. Еще одна причина, по которой забирают автомобиль, – нарколог признал водителя пьяным.
Юристы объяснили, что ни одно из вышеупомянутых нарушений не дает сотрудникам ГАИ права садиться за руль чужого автомобиля. Кроме того, нет никакой потребности в том, чтобы направлять автомобиль, пусть даже и пьяного водителя, именно на штрафплощадку. Согласно ст. 265-2 КУАП, автомобиль должен быть заблокирован спецсредством (например, блокіратором). Доставка же на штрафплощадку должна осуществляться лишь в том случае, если авто существенно мешает дорожному движению (перекрывает проезжую часть).
Отметим, что законодательство обязывает сотрудника ГАИ, перед тем как задержать автомобиль, предложить водителю вызвать другого водителя с правами, который может сесть за руль и отогнать автомобиль.
Если инспектора ГАИ своим ходом доставляют машину нарушителя на штрафплощадку, то такие действия подпадают под ст. 289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством) – автовладельцу нужно подавать заявление в милицию. Обычно такого рода заявления в участке не принимают – в этом случае нужно сразу же жаловаться в прокуратуру, а затем и в суд. И хотя разбирательство будет длиться долго, но уже есть прецеденты, когда на инспекторов заводили уголовные дела за описанные нарушения закона.
Самый простой способ не отдавать автомобиль на штрафплощадку – заблокировать двери и положить ключи себе в карман.
В том случае, если инспектор силой отберет ключи и вскроет машину, можно требовать еще и возбуждения дела по ст. 187 УК Украины (Разбой… Нападение с целью завладения чужим имуществом…). На такое вряд ли кто-то из гаишников решится, хорошо понимая последствия.
Неуплата за парковку
Хотя к ГАИ вопрос деятельности незаконных платных парковок не имеет никакого отношения, на этом вопросе мы остановимся в связи с его актуальностью.
Каких-либо законных оснований у парковщиков блокировать проезд автомобиля в том случае, если водитель отказывается платить за парковку, нет. Дело в том, что это не сбор и не налог, а услуга. Если водитель на нее не соглашался, навязывать ее никто не имеет права.
Для проверки автор этих строк в течение последних полутора месяцев принципиально не заплатил ни одному из столичных парковщиков ни копейки, хотя останавливаться в центре приходилось часто. В ответ на требование составить в присутствии двух свидетелей акт о том, что я отказываюсь платить за эту услугу и передать этот документ в суд, парковщики молча шли. Для эксперимента, правда, хозяин машины несколько раз сказал, что работает в Администрации президента (как вариант – помощником нардепа, в прокуратуре, киевской администрации, суде) – деньги за парковку также после этого никто не требовал.
Согласно ПДД, езда по тротуарам запрещена. Причем за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255-340 грн. (ч. 1 ст. 122 КУАП). То есть на большинстве так называемых киевских платных парковок можно штрафовать абсолютно всех автомобилистов (яркий пример – Крещатик). Разрешено лишь заезжать на тротуар для того, чтобы запарковаться. Но учтите, что парковка разрешена лишь в том случае, если остается не менее двух метров для свободного прохода пешеходов. Автор знает больше пяти случаев, когда водители останавливались на якобы законных парковках и “попадали” на 255 грн штрафа.
Еще один риск – поддаться на уговоры парковщика и поставить машину возле супермаркета или рынка во втором ряду. Якобы за 5 грн он посмотрит, чтобы все было в порядке. Нередки случаи, когда поставленный так автомобиль царапают или бьют, а гаишники, которые приехали на место ДТП, составляют протокол именно на водителя, который якобы припарковался с нарушениями. Ни в одном из описанных случаев парковщик ответственности не несет никакой. В чем тогда заключается суть услуги под названием “парковка”, вопрос остается открытым.