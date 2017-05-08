Как не попасть на крючок мошенников
Жители Черниговской области довольно часто попадают на крючок злоумышленников, которые не гнушаются ни летними пенсионерами, ни одинокими людьми. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Каждый украинец считает, что он никогда не попадет под влияние преступников, однако в полицию чуть ли не ежедневно обращаются обманутые жители области с просьбой помочь. Итак, расскажите своим детям, родителям и друзьям, как не попасть на крючок мошенников!
1. Никогда и никому не сообщать ПИН-код.
2. Не доверять карточку третьим лицам, не оставлять ее без присмотра, не записывать ПИН-код на самой карте.
3. Обязательно оставлять образец своей подписи на обратной стороне карточки сразу же после ее получения.
4. Проверять, все были взяты из банкомата. После завершения операции в держателя должны остаться карточка, деньги и выписка об осуществленной операции. Если чего-то не хватает, а банкомат не сообщил никакой дополнительной информации, то обратитесь непосредственно в банк.
5. Немедленно сообщать банк о потере или краже платежной карты.
6. Не оставлять данные о себе и своей карточку на интернет-сайтах ни в объявлениях, ни при расчетах.
7. Подключите услугу sms-банкинга, чтобы банк присылал отчеты обо всех операциях по счету и установите лимит снятия наличных с карты: суточный и на каждую операцию. 8. Не использовать для оплаты в интернете карты, на которых постоянно находятся большие суммы денег. Лучше завести для таких целей отдельную карту для интернета и переводить туда ровно столько денег, сколько нужно для оплаты покупки, прямо перед ее осуществлением.
9. Работники банков знают о вас всю необходимую информацию и никогда не уточняют ее в телефонном режиме. Все банковские операции нужно делать непосредственно в отделении учреждения.