Как не кричать на ребенка – советы
2017-10-08 17:27
Как не кричать на ребенка – советы
Криком мало чего можно добиться.
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Итак, существует несколько советов, которые помогут вам преодолеть раздражительность и не орать на ребенка по любому поводу, передает Rus.Media.
1. Вспомните свое детство и то, что вы чувствовали, когда на вас кричали родители. Скорее всего, вы чувствовали страх, который впоследствии превращался в протест. А теперь подумайте, что ваш ребенок испытывает тоже самое. Неужели вам его не жаль?
2. Начинаете кричать? Остановитесь и постарайтесь увидеть себя со стороны. Какие чувства выражают ваши лица, глаза, мимика? Наверняка вам не понравится личность, которую вы увидели в воображении. Посмотрите на своего ребенка – вряд ли в этот момент он похож на счастливого малыша.
3. А теперь подумайте – почему вы не можете объяснить ребенку свою позицию спокойно, почему заставляете малыша ежиться и плакать? И самый важный и полезный вопрос – зачем вы кричите? Именно не из-за чего, а зачем. Ведь любую проблему можно решить без крика. Пусть придется повторять ребенку свое мнение несколько раз, но, поверьте, это стоит того, чтобы не доводить малыша до слез.
4. Попросите прощения у ребенка, если уже накричали на него, однако, не давай обещаний, что такое больше никогда не повторится. Скажите, что вы будете стараться больше не кричать на него и примите решение – не идти на поводу у нервов и не срываться на родных и близких, и постарайтесь следовать ему.