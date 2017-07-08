Как научить ребенка чистить зубы
Важные советы, которые помогут вам научить малыша чистить зубки правильно, сообщает сайт Наша мама.
Используйте специальные приложения
Чтобы процесс обучения чистке зубов был интересным для малыша, предложите ему поиграть в увлекательную игру или установите на гаджет специальное приложение. Благодаря приложению ваш ребенок познакомиться со всеми нюансами чистки ротовой полости и научиться правильно ухаживать за зубами.
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Регулярно посещайте стоматолога
Регулярные осмотры у зубного врача – еще одно важное условие здоровья ротовой полости. Проходите профилактические осмотры у стоматолога несколько раз в год, так вы убережете зубки крохи от кариеса и других неприятных последствий. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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