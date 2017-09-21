Как Наливайченко ответил на подозрения СБУ
2017-09-21 21:02
Как Наливайченко ответил на подозрения СБУ
Бывший руководитель СБУ опроверг полеты с Медведчуком в Россию.
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, которого допрашивали в СБУ, заверил, что он никогда не летал в Россию вместе с лидером Общественного объединения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, передает Rus.Media.
Об этом он заявил в эфире «24 канала».
«Нет. Я никогда не летал (с Медведчуком), тем более в Россию. Мы разорвали отношения с РФ, новая СБУ, и начали обезвреживать российских агентов», – заявил Наливайченко.
При этом он добавил, что часть его показаний во время допроса в СБУ касалась событий 20-22 февраля 2014 года, когда с Украины в Москву, Белгород и Сочи «вывозили частными самолетами действующего президента и его окружения, то есть было бегство всех приспешников Януковича».