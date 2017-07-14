Как наладить отношения со свекровью

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько советов, чтобы наконец найти общий язык с мамой мужа, сообщает сайт Наша мама.

Будь более искренней со свекровью и чаще говори о своих чувствах.
Например, можешь пожаловаться: “Вы почти ничего не едите из того, что я готовлю. Меня это беспокоит. Попробуйте!”

Делай свекрови небольшие знаки внимания.
Комплименты и маленькие подарки никого не оставляют равнодушным. Не забывай, что свекровь прежде всего женщина!

Цитируйте высказывания свекрови.
Чтобы продемонстрировать свое согласие с ней по ряду вопросов: “когда Вы точно подметили …”

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Старайся как можно реже показывать свое раздражение.
Замены его выражением удивления. Это более дипломатическая форма несогласия, до которой труднее придраться, а обидеться на нее практически невозможно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: lisa.ru

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