Как наладить отношения со свекровью
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Несколько советов, чтобы наконец найти общий язык с мамой мужа, сообщает сайт Наша мама.
Делай свекрови небольшие знаки внимания.
Комплименты и маленькие подарки никого не оставляют равнодушным. Не забывай, что свекровь прежде всего женщина!
Цитируйте высказывания свекрови.
Чтобы продемонстрировать свое согласие с ней по ряду вопросов: “когда Вы точно подметили …”
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Старайся как можно реже показывать свое раздражение.
Замены его выражением удивления. Это более дипломатическая форма несогласия, до которой труднее придраться, а обидеться на нее практически невозможно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: lisa.ru
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