Как наконец покончить с комплексами в постели
Об этом вы сможете прочитать в нашем материале.
Если я не получу оргазм, то он подумает, что я фригидна.
Некоторые женщины вообще не испытывают оргазм. Мы надеемся, что ты не входишь в их число, но все же получить его – нелегкое дело, особенно если вы знаете друг друга не очень хорошо. Это дело наживное, ведь нужно узнать эрогенные зоны друг друга, перепробовать десятки поз, игрушек и мест для секса, чтобы понять, что именно нравится тебе и ему. Опытный и уверенный человек точно знает об особенностях женской психологии и физиологии. Кстати, если ты не получишь оргазм, то к нему тоже появится пара-тройка вопросов.
Ему не понравятся мои ласки и поведение в постели.
Для чего людям дана способность разговаривать? “Кто же разговаривает во время секса”, – подумаешь ты. Отвечаем – все нормальные люди. Правда, делать это нужно уместно и правильно. Кричать: “Эй, не мни их, відкрутиш” или “А давай повесим прищепку тебе на вот это, ну чего ты, весело же” не надо, если этот человек тебе пока нужен. Следи за его реакцией и эмоциями. Он обязательно даст знать, нравится ему что-то или нет. Вы не телепаты, чтобы угадывать мысли, поэтому просто говорите, показывайте жестами, как взрослые люди.
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Я боюсь рассказать о своих желаниях и фантазиях.
Не говори об этом ни в коем случае, вдруг он подумает, что ты человек и чего хочешь? Боже упаси! Если серьезно, то говорить о своих желаниях не только можно, но и нужно. Выбери подходящий момент и скажи, что хочешь, например, попробовать ролевую игру или намазывания взбитыми сливками. Вы должны доверять друг другу, а держать в себе желание – плохо. Вдруг ему тоже понравится?
Я не настолько опытная и уверенная в себе, как он.
И не обязана, ты же все-таки женщина. Мужчина, что любит, поднимет твою самооценку, научит и подстроится под тебя. Иначе зачем такие отношения нужны? Он мужчина, ему нравится быть сильнее и опытнее. Если же, наоборот, ты заметила, что опыта больше у тебя, беды в этом нет. Не надо, конечно, рассказывать, где научилась различным техникам, просто у тебя всегда будет возможность его удивить.
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