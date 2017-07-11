Как найти хобби и чем заняться, кроме воспитания ребенка
Не концентрируйте свое внимание только на ребенке, а попробуйте сделать что-то и для себя, сообщает сайт Наша мама.
Подумайте о том, что вы любите делать, когда находитесь без детей
При этом речь идет о занятиях, которые дарят заряд бодрости и позитива. Возможно, вы любите кататься на велосипеде, создавать изделия из бисера или рисовать картины. В любом случае ваш список любимых занятий точно будет долгим.
Доверьтесь своим внутренним “я”
Психологи уверены, что ответы на все вопросы, интересующие нас вопросы можно найти, пообщавшись со своим внутренним голосом. Очень часто интуиция подсказывает нам, в каком направлении нужно двигаться. Не стоит упускать такую возможность. А для того, чтобы осознать свои истинные желания, советуем хотя бы 10 минут в день уделять медитации.
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Составьте список мест, где хотите побывать без детей
Уверены, что ваш стандартный маршрут выходного дня пролегает через парки с аттракционами и сладкой ватой. Однако, у каждого человека существует список мест, куда он приходит за вдохновением и восстановлением ресурсов. Советуем и вам вспомнить про такие локации. Несколько часов, проведенных в тишине, позволят вам понять чего же вы хотите на самом деле.
Задумайтесь о том, что вы хотели сделать до появления ребенка
В конце концов ничто не мешает вам сделать это прямо сейчас! Если вы до сих пор откладывали прогулку на лошадях или урок управления вертолетом, то самое время осуществить свои желания. Новые эмоции помогут вам перезагрузиться, а также подтолкнут к поиску новых источников вдохновения. То, что нужно для молодой мамы! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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