Как найти свое предназначение, с которым станешь миллионером
2017-10-16 20:34
Как найти свое предназначение, с которым станешь миллионером
Мой способ отличается от большинства существующих на рынке. Он подходит для 90% людей. Но конечно не всем. Попробуй.
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Первая Основа Богатства, краеугольный камень, с которого мы начинаем строительство — это найти назначение, передает Rus.Media.
Миссия и предназначение
Только давайте сначала разберемся в терминах. Чтобы что-то найти, надо понять, что мы ищем. Много говорят о деле, для которого ты рожден. Я не верю, что есть такое дело. Есть большой диапазон дел, для которых каждый из нас рожден. Многие имеют в виду Миссию. Я считаю, что у каждого человека может быть Миссия, которую он сам себе должен выбрать.
Миссия — это помогать другим. Делать что-то для других людей. Миссия может подходить к любому назначению. Так что же это за предназначение, которое надо найти, чтобы оно стало первой Основой Богатства? Это дело, которым ты любишь заниматься и которое приносит тебе деньги.
Мой способ жизни — все максимально упрощать. Поэтому из всех критериев назначения я решил оставить два. И дело, которым ты любишь заниматься и которое приносит тебе деньги. И его не надо долго и мучительно искать. В конце этой статьи ты найдешь его с вероятностью более 90%. Для 10% не нашли я объясню, почему они не могут найти и дам хороший совет.
Например, я сейчас пишу эту статью. Я люблю это делать. И это приносит мне и моей семье деньги. Я люблю помогать людям. Сейчас это приносит мне деньги, а начинал с полного «0» или точнее «минуса».
Когда я начинал, я любил это делать (но я люблю еще множество вещей) и я не зарабатывал этим деньги. Но я знал, что я буду зарабатывать. У меня была стратегия развития в любимом деле. И я знал, что им можно зарабатывать миллионы долларов. Если делать его очень качественно. Так качественно, как это делают лучшие мастера.
Когда ты хочешь что-то заработать, надо инвестировать
Для того, чтобы вырастить урожай, нужно купить семена. Для того, чтобы построить дом, нужно купить землю и стройматериалы. Потом строить и потом продавать. В любом зарабатывание денег является период инвестирования. Чтобы стать мастером в любом деле, надо инвестировать 10 000 часов.
Мне было 30 лет, когда я решил стать тренером. Это не было «озарение с небес», это не была случайность. Я понял, что есть прекрасная профессия, которая сочетает 2-3 занятия, которые я люблю всю свою жизнь.
После этого я изучил тех, кто занимаясь этой профессией, зарабатывает сотни миллионов долларов. Я критически посмотрел на себя и на них и понял, что у меня есть хорошие шансы. Но впереди 10 000 часов напряженного труда.
Сейчас прошли 7 лет напряженной работы. Я написал 9 книг. Я научился более, чем 20 новым навыкам. Я пробежал марафон, чтобы стать более терпеливым и выносливым тренером. И в это время для меня очень полезным оказался навык создания концентрации на любом деле. Если ты занимаешься любимым делом и оно приносит тебе деньги — то это и есть твое назначение.
Как найти ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мой способ отличается от большинства существующих на рынке. Он подходит для 90% людей. Но конечно не всем. Попробуй.
У меня есть замечательные выпускники — Коучи Нового Кода, которые сделали поиск предназначения своей экспертной нишей. Они изучили все, что есть в мире об этом поиске и имеют все необходимые «инструменты». Хотя поможет это тоже не всем. Есть люди, которые не хотят «найти предназначение» им нравится просто «искать предназначение»))) Это может стать делом жизни. Искать…. Правда я не знаю, как на этом «любимом деле» можно зарабатывать. Но искать — очень интересно.
Я не советую смотреть далеко в прошлое и вспоминать, о чем ты мечтал в детстве. Это может оказаться ошибкой. Ведь мечта стать космонавтом базировалась на представлении о космосе из «третьих рук». Я мечтал стать археологом, но я в жизни не был в археологической экспедиции. И я уверен, что в реальности сбежал бы с нее в первый же день. Хотя мечтаю до сих пор. Еще в юности я мечтал стать юристом. Но не думаю, что в реальности мне бы это понравилось.
В общем я советую посмотреть не на мечты. Посмотри на РЕАЛЬНОСТЬ. Что ты стабильно любишь делать в течение последних 2-3 лет? Не менее 2-3 лет. А лучше 5-7 лет для надежности. Это надежный критерий. Раз ты это любишь уже столько лет, то есть большая вероятность, что ты будешь продолжать любить и дальше. А это значит, что ты нашел свое предназначение! Осталось узнать о том, как же им начать зарабатывать на жизнь.
В первую очередь расстанься с иллюзией о том, что те, кто нашел свое предназначение, сразу достигают успеха. Прочитай историю Сильвестра Сталонне.
Ты сразу поймешь, что нормально пройти 5-7 лет и потом собирать урожай. Это инвестиция. Ты хочешь много зарабатывать? Надо инвестировать. Или вкладывай несколько миллионов долларов и зарабатывай на них. Или вкладывай свой труд и достигать совершенства в любимом деле.
10 000 часов тяжелого труда отделяют тебя от совершенства в любимом деле и от статуса МАСТЕР. Вместе с этим статусом приходят деньги и слава. Если это твое любимое дело и ты учишься по правильной стратегии успех тебе гарантирован. Учитель не открывает истины, он — проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам.
Итак, давайте подведем итог:
Предназначение — это любимое дело, которое дает тебе деньги.
Чтобы найти назначение нужно вспомнить о тех делах, которые ты стабильно любишь не меньше 2-3 лет. Это дает основание надеяться, что ты будешь любить их и дальше.
Надо найти тех, кто уже зарабатывает твоими любимыми делами и понять, что они знают и умеют. Их надо изучить.
Необходимо инвестировать в свой рост и развитие в выбранном тобой деле 5-7 лет (10 000 часов) обучения и развития. Тренировок и действий.
Ты становишься мастером, и к тебе приходят деньги и слава!
Я прошел этот путь. Я изучил сотни великих мастеров в разных сферах. У 90% из них был такой путь. Его я предлагаю пройти и тебе. Основа — Назначение и стратегия развития на 5-7 лет. Основа — Профессиональные навыки для твоей стратегии, навыки быстро обучаться и базовые навыки для богатства. Основа — ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ — система управления жизнью и временем. Дисциплина и приоритеты.
Я Знаю —Ты Можешь! Действий! Живи! Влияй! Богатей! Люби! Ицхак