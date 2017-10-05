Как надуть летающие шарики без гелия в домашних условиях
2017-10-04 21:27
Как надуть летающие шарики без гелия в домашних условиях
Украшаем комнату к празднику (видео).
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Мечтаете украсить дом к праздничной вечеринке летающими воздушными шариками? Не нужно покупать дорогой баллон с гелием. Мы пойдем другим путем!
Как надуть летающую шарик?
Особенно интересно принимать участие в этом деле будет детям, так что смело подключайте их к процессу! Не забудь только перед началом надеть на них фартуки и резиновые перчатки: все составляющие простые, но технику безопасности никто не отменял!
ДЛЯ РАБОТЫ ПОНАДОБИТСЯ:
- воздушные шарики
- пустая бутылка, лучше 1 или 1,5-литровая
- чайная ложка
- воронка
- столовый уксус
- пищевая сода
ХОД РАБОТЫ:
В бутылку налей уксус примерно на треть.
Через воронку засыпь в шарик 2-3 ч. л. соды.
Наденьте шарик на горлышко бутылки. В результате взаимодействия соды и уксуса выделяется углекислый газ, который, как известно, тяжелее воздуха. Заполненная углекислым газом шарик не сможет подняться вверх.
Чтобы заставить воздушный шарик держаться под потолком, потрите ее по любом синтетическом материале, а затем «приклей» к потолку. Благодаря статическому электричеству шарик продержится в таком положении до 5 часов.
Иногда, чтобы сделать чудо, нужно так мало …