Как надуть летающие шарики без гелия в домашних условиях

despravda | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-04 21:27

Как надуть летающие шарики без гелия в домашних условиях
Украшаем комнату к празднику (видео).

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Мечтаете украсить дом к праздничной вечеринке летающими воздушными шариками? Не нужно покупать дорогой баллон с гелием. Мы пойдем другим путем!

Как надуть летающую шарик?

Особенно интересно принимать участие в этом деле будет детям, так что смело подключайте их к процессу! Не забудь только перед началом надеть на них фартуки и резиновые перчатки: все составляющие простые, но технику безопасности никто не отменял!

ДЛЯ РАБОТЫ ПОНАДОБИТСЯ:

  • воздушные шарики
  • пустая бутылка, лучше 1 или 1,5-литровая
  • чайная ложка
  • воронка
  • столовый уксус
  • пищевая сода

ХОД РАБОТЫ:

В бутылку налей уксус примерно на треть.

Через воронку засыпь в шарик 2-3 ч. л. соды.

Наденьте шарик на горлышко бутылки. В результате взаимодействия соды и уксуса выделяется углекислый газ, который, как известно, тяжелее воздуха. Заполненная углекислым газом шарик не сможет подняться вверх.

Чтобы заставить воздушный шарик держаться под потолком, потрите ее по любом синтетическом материале, а затем «приклей» к потолку. Благодаря статическому электричеству шарик продержится в таком положении до 5 часов.

Иногда, чтобы сделать чудо, нужно так мало …

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