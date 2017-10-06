Как надо готовить картофельное пюре правильно!
2017-10-05 11:35
Как надо готовить картофельное пюре правильно!
Мы всю жизнь готовили картофельное пюре неправильно.
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Очень смелое заявление, не так ли?
Очень смелое заявление, не так ли? Картофельное пюре — одно из самых любимых блюд в мире. Сытное, вкусное и универсальное пюре занимает почетное место во многих национальных кухнях. Но как могло случиться, чтобы его всегда готовили неправильно?
Тайлер Флоренс, шеф-повар американского телеканала о кулинарии Food Network, недавно поделился этим поистине сенсационным открытием. По его словам, для правильно приготовленного пюре картофель нужно варить в молоке. Затем следует добавить 3 столовые ложки сливочного масла, соль и немного оливкового. И томить блюдо на медленном огне еще минут 20, пока не разварится. После того, как картошка будет готова, ее можно размять в идеальное пюре.
Что тут сказать? Кашу, как известно, маслом не испортишь, а уж картошку так точно! Думаю, что в следующий раз надо будет опробовать рецепт шеф-повара в деле.