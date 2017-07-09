Как на ребенка действуют постоянные запреты родителей
Вот почему не стоит запрещать малышу все и сразу! Сообщает сайт Наша мама.
Детям нельзя ничего запрещать. Вот одна из наиболее противоречивых истин, которую я усвоил, родив ребенка. То есть, можно, конечно. Но сработает запрет, только если ребенку и самому не очень-то хотелось. Нет так нет. Но запретите ему то, чем он действительно загорелся, он найдет, как этот запрет обойти, и взять свое, рано или поздно. Обычно поздно, потому что подготовка и конспирация требуют времени.
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Конечно, вы скажете, что у вас с ребенком все совсем не так, что послушные, понимают с первого раза дети существуют в природе. И я вам отвечу: конечно, существуют. Вот я, например, была образцом послушного ребенка. Никаких забот, сплошная ответственность. Но даже я быстро сообразила: любое “нельзя” (дерибанить мамину косметичку, брать хрусталь из серванта, чтобы попить компота, читать книги со “взрослыми сценами”, etc) – это не значит не делать этого вообще. Это означает, сделать, но только разумнее, чтобы мама не узнала. И профессионально замести следы. Челлендж такой.
Я была послушным ребенком, это важно. Потому что нормальные дети нарушали запреты другого порядка, типа шифера в костер или самопалов из карбида. А мой ребенок именно из “нормальных”. Поэтому я с категоричными запретами крайне осторожна. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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