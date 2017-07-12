Как на психику влияют сериалы?

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сериал

По телевизору все реже крутят полнометражные фильмы, но вот сериалы набирают популярность. Почему их пора начинать смотреть?

1. Хороший отдых.
Если у вас напряженные нервы и трудно сосредоточиться на чем-то существенном – включите серию и отдохните.

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2. Помогают убить время.
Если у вас нечем занять себя – сериал придет на помощь. Это также спасет если нет времени на серьезные книги или фильмы.

3. Иногда они учат жить.
Наверное странно и смешно такое слышать, но много любовных линий между героями показаны в стиле “смотри но сам так не делай”.

4. Сериалы учат шутить.
Шутки из сериалов – это конек в общении любого человека, особенно если ты общаешься с тем, кто смотрит тот же сериал.

5. Сериалы помогают найти единомышленников.
Даже на вечеринке, где ты ни с кем не знакома, стоит заговорить о популярный сериал – и сразу найдешь друзей.

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