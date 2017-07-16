Как на организм влияет отказ от сахара?
Шведский доктор Андреас Енфельдт предложил перестать доверять пищевым мифам и прислушиваться к своему организму.
Как известно, мы получаем энергию из двух источников:
из углеводов, к которым относится сахар;
из жиров.
Много лет нам внушали, что жир – это плохо, а обезжиренные продукты и сельдерей – единственный путь к стройности. Отказавшись от сахара, стоит внимательнее присмотреться к жирам.
Произойдет кое-что интересное:
Перестав бояться жира (в разумных количествах) и отказавшись от сахара, вы будете стройными всю жизнь, а как бонус придут здоровье, энергия, прекрасная кожа и чудесное волос.
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Значительно ограничив потребление сахара, вы забудете, как страшный сон, таблички с калорийностью продуктов. Последователей этого способа питания особенно порадует талия – именно она худеет в первую очередь.
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