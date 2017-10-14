Как мужчины выбирают партнеров для измен
2017-10-14 16:59
Как мужчины выбирают партнеров для измен
Мы предполагаем, что она смеется над всеми его шутками и видит только его хорошую сторону.
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Вот как он находит «другую женщину», передает Rus.Media.
Мы предполагаем, что она моложе, красивее и имеет тело лучше, чем мы. Мы предполагаем, что она смеется над всеми его шутками и видит только его хорошую сторону.
В то время как мужчины, которые обманывают, имеют разные причины своей неверности, один из самых интересных аспектов – это то, как люди выбирают человека, которого они в конечном итоге решают обмануть.
Мы сотрудничали с Эшли Мэдисон, чтобы узнать больше о том, что люди думают об их отношениях. В опросе более 1300 мужчин и женщин, мы узнали не только, почему люди обманывают, но и как они выбирают людей, с которыми они изменяют.
Мы склонны рисовать «другую женщину», как тайну, соблазнительницу, которая быстро входит в жизнь вашего мужа и соблазняет его прихоти. Но, на лучше или хуже, наш опрос показал, что если вы думаете, что у вашего мужа есть роман, то скорее всего, он с кем-то, кого вы знаете.
Из 400 человек, которые участвовали в опросе, 27 процентов сказали, что если они находятся в несчастливых отношениях и решили менять, они подойдут к кому-то, кого они уже знают как друга, а меньше 23 процентов, предпочли бы незнакомца в баре.
Опрос показал, что 39 процентов женщин обманули партнера, а еще 35 процентов, по крайней мере, подумали об этом. Это не означает, что 74 процента женщин являются плохими людьми – это означает, что 74 процента отношений не полностью удовлетворяют.
Вероятно, это связано с тем, что 49% говорят, что их муж дает им оргазм «иногда» или «редко» по сравнению с 59%, которые утверждают, что они испытывают оргазм «всегда» или «большую часть времени» со своим внебрачным партнером. Вероятно, секс со своим мужем является скучным, и их человек прилагает небольшие усилия, чтобы доставить им удовольствие. Со временем они ищут роман, потому что они не желают или не получают достаточное внимание от своего партнера.