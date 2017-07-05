Как можно улучшить зрение без очков?
Черника
Для профилактики и лечения ухудшения зрения часто используют силу ягод, фруктов, овощей и трав. Лидером по борьбе с этой проблемой является черника. Она входит в состав многих аптечных препаратов, которые борются с проблемами зрения. Но полезнее всего употреблять ее в свежем виде. Также очень эффективным рецептом лекарства из черники капли. Утром нужно взять 5-6 ягод черники, отжать из них сок и разбавить дистиллированной водой 1: 2. Закапывать в глаза нужно через пипетку несколько капель. Каждый день нужно готовить новые капли.
Полезные соки
Для восстановления зрения очень полезны соки из сельдерея, петрушки, моркови, цикория. Их можно употреблять отдельно или смешивать в коктейле. Конечно, это должны быть свежевыжатые соки. Через несколько недель ты почувствуешь, что зрение улучшилось.
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Гимнастика для глаз
Чтобы поддерживать хорошее зрение и улучшить испорченное компьютером зрение, очень полезно выполнять специальную гимнастику для глаз. Каждый день выполняй комплекс упражнений, каждый пункт по 8-10 раз:
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