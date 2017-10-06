Как модно носить джинсы осенью-2017 (фото)
2017-10-06 21:42
Как модно носить джинсы осенью-2017 (фото)
Джинсы привлекают еще больше внимания трендсеттеров и имиджмейкеров
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Ретро-образы, голодранцы, «мамочкини» фасоны и лампасы – все это нам придется научиться побеждать осенью-2017, передает Rus.Media.
Деним – фишка наступила осени, а потому джинсы привлекают еще больше внимания трендсеттеров и имиджмейкеров.
В этом сезоне самыми модными будут уже знакомые нам mom джинсы с высокой талией, короткие джинсы с неровно обрезанными краями, а также брюки с лампасами или контрастными вставками, которые имитируют. Простых классических моделей практически не видно – джинсы осенью-2017 должны непременно чем-то выделяться. Свободные модели лучше облегающим. Понемногу возвращается клеш.
Как все это носить? Вот несколько наиболее заметных тенденций.
Укороченные джинсы с рваными краями носим с ботильонами на каблуках.
«Мамочкини» надеваем джинсы с легким трикотажем или цветастыми рубашками, заправляя их в штаны (свитера тоже заправляем – как в 80-х).
Не очень широкие джинсы носим с объемными удлиненными жакетами или пальто-куртками.
Широкие модели смешиваем с мини-куртками длиной до талии.
Носим джинсы с длинными пальто.