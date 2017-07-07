Как маме подготовиться к отпуску, уделяя время ребенку

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько советов, чтобы все успеть, сообщает сайт Наша мама.

Подтягиваем фигуру
За 7 дней скинуть 5 килограмм, конечно, не получится, а вот привести мышцы в тонус точно получится! Для этого совсем не нужно идти в спортзал на 2 часа, достаточно уделять себе 25 минут времени каждое утро: 70 приседаний, 30 скручиваний и 30 отжиманий. При таком ежедневном workout’е уже меньше чем через неделю вы почувствуете бодрость, энергию и тонус.

Обновляем рацион
Время переходить на здоровое питание: к счастью, сейчас прилавки просто усыпаны различными овощами и фруктами. Для достижения желаемого результата очень важно обеспечить себе 5 приемов пищи в день. 3 полноценных и сытных – каши, нежирное мясо и рыба, салаты, и 2 полезных перекусм – питательные фрукты, зерновые батончики с ягодами, фруктами, орехами и шоколадом – словом, то, что легко можно взять с собой и быстро восполнить баланс витаминов и минералов в организме в любой удобный момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чем кормить ребенка в дороге

Оздоравливаем волосы, кожу, ногти
Всего 20 минут в день – и уже через неделю вы заметите результаты от комплексного ухода за собой. Блеск волосам придадут маски из желтка и кефира, которые питают кожу головы и возвращают здоровье локонам. Восстановить красивый естественный цвет кожи и придать ей свежести поможет пилинг при помощи лимонной кислоты, меда и витамина А. Для улучшения состояния ногтей – ежедневные масляные и солевые ванночки, которые сделают их менее ломкими. Найти ингредиенты для такого ухода проще простого: они есть почти в каждом холодильнике! Безусловно, лучше всего в комплексе с этими процедурами пропить недельный курс витаминов – комплексный подход к уходу за собой точно даст желаемый результат. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
  • Сколько воды должны пить дети и почему
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr