Как маме подготовиться к отпуску, уделяя время ребенку
Несколько советов, чтобы все успеть, сообщает сайт Наша мама.
Обновляем рацион
Время переходить на здоровое питание: к счастью, сейчас прилавки просто усыпаны различными овощами и фруктами. Для достижения желаемого результата очень важно обеспечить себе 5 приемов пищи в день. 3 полноценных и сытных – каши, нежирное мясо и рыба, салаты, и 2 полезных перекусм – питательные фрукты, зерновые батончики с ягодами, фруктами, орехами и шоколадом – словом, то, что легко можно взять с собой и быстро восполнить баланс витаминов и минералов в организме в любой удобный момент.
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Оздоравливаем волосы, кожу, ногти
Всего 20 минут в день – и уже через неделю вы заметите результаты от комплексного ухода за собой. Блеск волосам придадут маски из желтка и кефира, которые питают кожу головы и возвращают здоровье локонам. Восстановить красивый естественный цвет кожи и придать ей свежести поможет пилинг при помощи лимонной кислоты, меда и витамина А. Для улучшения состояния ногтей – ежедневные масляные и солевые ванночки, которые сделают их менее ломкими. Найти ингредиенты для такого ухода проще простого: они есть почти в каждом холодильнике! Безусловно, лучше всего в комплексе с этими процедурами пропить недельный курс витаминов – комплексный подход к уходу за собой точно даст желаемый результат. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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