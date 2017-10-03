Как лучше справиться с болью и не навредить здоровью
2017-10-03 11:10
Как лучше справиться с болью и не навредить здоровью
Медицинские обезболивающие препараты.
Больше – не значит лучше!, передает Rus.Media.
Боль – одна из самых частых медицинских проблем. Даже у самого здорового человека что-нибудь и где-нибудь болело – голова, зуб, спина, колено. Масса людей страдают от боли очень часто или даже постоянно. Многие чуть ли не ежедневно пьют обезболивающие лекарства, но редко кто выбирает для себя правильно.
Есть много видов боли, с которыми и к врачу идти не всегда удобно. Например, умеренные и эпизодические боли в мышцах и суставах, головные боли, похмельні страдания, регулярные боли в критические дни у женщин. Но, с другой стороны, люди путаются. Делают неправильный выбор, покупая лекарство, которое для них совсем не идеально.
Кто-то выбрал его под влиянием рекламы, кто-то по совету знакомых. Очень у многих есть свой любимый препарат, который не раз спасал их от боли. И они щедро советуют его окружающим. При этом рекомендуют, как правило, очень мощные анальгетики – все равно что стрелять из пушки по воробьям. Такие избыточные лекарства, снимая боль, оказывают вредное влияние, у них гораздо больше побочных эффектов.
Фармацевтический конструктор
Как же справиться с болью и не навредить здоровью? Давайте попробуем разобраться в анальгетиках и привести все множество этих препаратов в систему. Это совсем несложно. Большое количество этих лекарств, которые фигурируют под различными фирменными названиями, обманчиво. Почему?
Во-первых, потому, что все они сделаны по принципу конструктора, деталей в котором намного меньше, чем в «Лего» у вашего ребенка (см. таблицу). То есть «деталей» мало, но собирают с них лекарств много.
Во-вторых, главных «деталей», обладают именно обезболивающим действием, еще меньше. Это ацетилсалициловая кислота (АСК), метамизол, парацетамол, ибупрофен и напроксен – только эти 5 активных веществ могут быть в безрецептурных таблетках, капсулах, суспензиях и других формах лекарств для приема внутрь. И один или два из этих компонентов есть в любом безрецептурном анальгетике.
На основе этих пяти «деталей» делают сотни анальгетиков, которые продаются без рецепта под разными фирменными названиями. Например, одних парацетамолов несколько десятков, наиболее разрекламированные – панадол, калпол, эффералган. Из препаратов с АСК – аспирин и упсарин, из ибупрофенов – нурофен и бурана, препараты метамизола – это всем знакомый анальгин, из лекарств с напроксеном – Налгезин, Мотрин и т. д. Но вообще таких монопрепаратов, содержащих только один из пяти компонентов, намного больше.
Важно: препараты, которые состоят из одной «детали», безопаснее комплексных лекарств: меньше «деталей» – меньше побочных эффектов. Но их силы обычно хватает, чтобы справиться с обычными болями.
Таблица: Инструкция по сборке лекарств
Препараты из одной «детали»
Препараты из 2-3 деталей»
Препараты с более чем 3 «деталей»
Простые обезболивающие (АСК, парацетамол, метамизол, ибупрофен, напроксен)
Обезболивающие
+ кофеин
Обезболивающее + спазмолитик
Обезболивающее + спазмолитик + кофеин + антигистамин
Аспирин, упсарин, анальгин, Панадол, эффералган, нурофен
Цитрамон П, Гевадал, Панадол экстра, Солпадеин Фаст, Цитрапар, Бенальгин, Ацифеин,
Каффетин ск и т. д.
Триган-Д, Юниспаз Н, Спазмалгон и т. д.
Пенталгин, Спазмалгон Эффект
Великолепная пятерка?
Присмотримся к сильных и слабых сторон каждого из этих лекарств. Недостатка в компромате на них не будет – конкуренция среди производителей обезболивающих очень высокая и они постоянно воюют друг с другом.
Ацетилсалициловая кислота
Помогает практически при всех болях, действуя в течение 3-6 часов. Одно из самых популярных лекарств, которым пользуются более 100 лет, и одно из самых ругаэмих – может вызывать гастриты, язвы и даже кровотечения из желудка. Как к этому относиться?
Если раньше такие осложнения были – не стоит принимать АСК. Эпизодический прием вряд ли будет агрессивен для желудка. Не надо принимать АСК натощак и превышать разовую дозу в 600-750 мг.
Детям до 14 лет АСК противопоказана: считается, что она иногда вызывает у детей синдром Рея – очень редкую, но тяжелую и опасную болезнь.
Ибупрофен
К желудку относится нежнее, чем АСК. Время обезболивания тоже чуть больше – 4-8 часов. Но для сердца милее АСК, частый прием ибупрофена сердечниками увеличивал у них риск инфарктов и инсультов почти в 2 раза. Многие из них принимают малые дозы АСК для профилактики, и ибупрофен блокировал ее действие. Поэтому принимать его лучше молодым, а не пожилым.
Напроксен
Близкий АСК и ибупрофена, и побочные эффекты у этих препаратов общие. По степени агрессивности в желудке он занимает промежуточное положение между этими средствами. Хорошо обезболивает, действует дольше, поэтому принимать его нужно 2 раза в день, максимум – 3 раза.
Кстати: все эти три препарата обладают тройным действием. Они не только обезболивают, но еще снижают температуру. Кроме того, они обладают противовоспалительным действием. Из-за последнего эффекта их еще применяют при ревматических заболеваниях, для которых типичны воспаление и боли в суставах. Другие два анальгетика (метамизол, парацетамол) таким действием не обладают, их используют только при болях и для снижения высокой температуры.
Метамизол (анальгин)
Ругают препарат не меньше АСК, утверждая, что он будет запрещено почти везде-за того, что угнетает образование белых клеток крови (агранулоцитоз). Это очень сильное преувеличение: препарат стал жертвой фармацевтических войн лишь в нескольких странах, а это осложнения он вызывает в одном случае на миллион. К тому же в этом виноваты не все обезболивающие и еще куча других лекарств.
Парацетамол
О нем всегда говорят, что в отличие от АСК и ибупрофена он не раздражает желудок. Это правда, но трудно найти другое средство, которое было бы настолько коварно по отношению к печени. Известны случаи, когда лечебная дневная доза парацетамола в 4 г оказывалась смертельной для этого органа. Особенно препарат опасен для тех, у кого больная печень уже или кто умеренно выпивает (критическая дневная доза – 3 маленькие стопки водки или 3 бокала вина).
Ни в коем случае нельзя снимать похмельный синдром этими лекарствами, пытаясь устранить головную боль, и ни в коем случае нельзя превышать дозу. Лучше не принимать более 0,5 г на один прием. А если парацетамол принимается с другими лекарствами, нужно обязательно проверить их состав. Это вещество так часто используют в комплексных препаратах, что его легко передозировать.
Больше – не значит лучше
Любой из этих пяти обезболивающих компонентов часто усиливают другими «деталями» (см. табл.). И здесь тоже их количество очень ограничено. Вот примеры типичных дополнительных «деталей».
До одного из пяти перечисленных выше активных обезболивающих веществ добавляют еще одно средство из этого же списка.
Парацетамол
Так сложилось, что его чаще всего используют в виде добавки. Например, это средство добавлено в АСК Цитрамоне П или напроксена в Пенталгине.
Спазмолитики – средства, расслабляющие мускулатуру
Например, дротаверин (активное вещество Но-шпы) есть в Пенталгине, а дицикловерин – в Тригане-Д. Такие препараты со спазмолитиками лучше использовать при болях, связанных со спазмом мышц, – боли в критические дни, сильные головные боли напряжения, колики в животе. Но лучше не злоупотреблять этими лекарствами, обходясь более простыми.
Кофеин – классическая добавка для усиления и удлинения действия анальгетиков
Есть в большинстве «тройчаток» и «пятерчаток» – комплексных обезболивающих, содержащих 3 и 5 «деталей» соответственно. Еще кофеин влияет на сосуды мозга. Поэтому препараты с ним хорошо помогают при мигрени, а также при похмельных и прочих головных болях, в которых есть сосудистый компонент. А вот при мышечных и суставных болях кофеин часто бывает лишним.
Антигистамины – классические лекарства от аллергии (чаще используют фенирамин)
Раньше их добавляли в комплексные препараты от простуды. В анальгетиках активно стали применять после запрета наркотического вещества кодеина в безрецептурных препаратах (кодеин был в Пенталгине, Седалгине-нео, Каффетине и других подобных средствах).
В инструкциях к препаратам с антигистаминами утверждают, что они оказывают спазмолитическое и легкое седативное действие, а также усиливают анальгетическое действие. На самом деле это довольно спорные «детали» в обезболивающих лекарств. Трудно назвать боли, при которых было бы нужно использовать анальгетики с такими компонентами.
Другие «детали»
Еще могут анальгетики добавлять витамины, соду, кислоты и т. д. Они имеют третьє значение для анальгетиков, и их часто добавляют «до кучи».
Исключение – сода и кислоты в шипучих таблетках. Они реально нужны: реагируя между собой, эти вещества и вызывают образование газа.