Как легко защититься от атеросклероза
2017-10-09 18:07
Как легко защититься от атеросклероза
Свести к минимуму риски, связанные с атеросклерозом помогут богатые калием продукты.
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Значительное количество калия, который входит в состав бананов и авокадо, благоприятно влияют на стенки кровеносных сосудов, защищая их тем самым от развития атеросклероза, передает Rus.Media. Такое заявление сделали ученые в статье, опубликованной в одном из научных журналов.
Американские ученые специалисты из университета Алабамы в Бирмингеме провели исследование, согласно которому пришли к выводу, что присутствие в рационе питания бананов и авокадо позволит сократить риск развития у человека атеросклероза.
Как заявляют эксперты, согласно статистике ВОЗ сопутствующие сердечные и сосудистые заболевания считаются одной из главных причин развития инфарктов, а также обусловленных ими летальных случаев у подавляющей части государств по всему миру. В том случае, если стенки артерий содержат недостаточно калия, объемы которого преобладают в авокадо и бананах, они начинают свое стремительное развитие в размерах, а затем накапливают жир и наночастицы солей кальция.
Эксперимент на мышах в условиях лаборатории тоже доказал, что если употреблять богатые калием продукты, то можно свести к минимуму риски, связанные с атеросклерозом. Кроме указанных фруктов питаться следует и арбузами, картофелем и бобами.