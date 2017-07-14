Как лечить пережлежання плаценты
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Советы, которые помогут вам облегчить ваше состояние, сообщает сайт Наша мама.
Бывают случаи, когда до третьего триместра плацента “мигрирует” выше. Однако, если этого не произошло вам будет проведена операция кесарева сечения, чтобы свести к минимуму все риски для плода и мамы.
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Кто в группе риска?
Предлежание плаценты может догнать любую будущую маму, но больше всего к нему подвержены женщины после 35 лет, с многоплодной беременностью, предлежанням плаценты и кесаревым сечением в прошлом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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