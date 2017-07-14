Как лечить пережлежання плаценты

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Советы, которые помогут вам облегчить ваше состояние, сообщает сайт Наша мама.

Как лечить предлежание плаценты?
Медикаментозно это состояние не лечится. Женщине рекомендуется соблюдать постельный режим с минимальными физическими нагрузками и отказ от интимных отношений. Важнейшая задача для врача в данном случае – избежать кровотечений, которые могут привести к преждевременным родам.

Бывают случаи, когда до третьего триместра плацента “мигрирует” выше. Однако, если этого не произошло вам будет проведена операция кесарева сечения, чтобы свести к минимуму все риски для плода и мамы.

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Кто в группе риска?
Предлежание плаценты может догнать любую будущую маму, но больше всего к нему подвержены женщины после 35 лет, с многоплодной беременностью, предлежанням плаценты и кесаревым сечением в прошлом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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