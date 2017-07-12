Как лечить аденому простаты?
Предстательная железа принимает участие в оплодотворении, производя секрет, который разжижает сперму и усиливает подвижность сперматозоидов. Возрастные изменения не обходят ни одного человека и когда со временем ухудшается гормональный баланс, это приводит к разрастанию предстательной железы в народе называют аденомой простаты.
Выделяют три стадии аденомы. На первой стадии остаточной мочи в мочевом пузыре нет, верхние мочевые пути и почки работают нормально. На второй – появляется остаточная моча и снижаются функции почек и верхних мочевых путей. На третьей – происходит полная задержка мочеиспускания.
Препараты из кожуры спелых семян каштана конского применяют при аденоме простаты и при хроническом простатите в сочетании с аденомой. Наибольший эффект получается при приеме настойки и водного экстракта кожуры семян.
Настойка кожуры семян. 25 г сырья заливают 250 мл спирта, настаивают 10 дней, процеживают, принимают по 10 капель 2 раза в день (перед обедом и ужином) в течение 20 дней. После каждого курса лечения устраивают 10-дневный перерыв.
Водный экстракт кожуры семян. 40 г измельченного сырья заливают 0,6 л кипятка и настаивают 12:00. Не процеживая, настой упаривают до 200 мл, затем процеживают и принимают по 30-40 капель 3 раза в день после еды.
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