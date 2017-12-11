Как командир 92-й бригады приказал убить своего заместителя
В Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) приказал воинам убить своего заместителя.
В Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) приказал воинам убить своего заместителя, передает Rus.Media. Что произошло между двумя офицерами?
В ход пошли и чем и стул
Конфликт между командирами произошел в ночь с 6 на 7 декабря на территории воинской части 0501 в Чугуеве, где базируется бригада. Как рассказал источник в бригаде, командир 92 ОМБР – 39-летний подполковник Владимир Кокорев, позвонил своему заместителю – 34-летнему подполковнику Дмитрию Бизоничу и приказал ему прибыть в часть.
“Там была обычная пьянка, посвященная дню ВСУ – с командиром праздновало еще несколько офицеров. В 21.00 Бизонич приехал и присоединился к празднованию. Сидели долго, несколько часов, много выпили. Уже ночью в ходе разговора между Кокоревим и Бизоничем произошел конфликт – все были уже изрядно “подогретыми”. Формально ссора началась с того, что кобриг заявил своему заместителю, что тот забыл поздравить с днем ВСУ. Слово за слово, началась драка. Комбриг выгнал почти всех из помещения, в ходе драки достал нож, которым попытался пырнуть Бизонича. К комбригу присоединился один из офицеров, который ударил его заместителя стулом по голове. Но Бизоничу удалось выскочить из помещения и убежать”, – рассказал источник в бригаде.
Затем избит офицер вызвал полицию, которая составила протокол по факту избиения – но на самом деле было открыто уголовное производство по ст. 115 – попытка убийства. Сейчас дело передано в военную прокуратуру, которая ведет следствие.
По еще одной версии, которую озвучил харьковский сайт со ссылкой на источники в правоохранительных органах, все было еще трагичнее.
Комбриг, если верить этому источнику, приказал двоим бойцам, присутствующего в помещении, убить своего заместителя, а сам пообещал обставить это как дезертирство. Один из бойцов схватил железный стул и ударил зама по голове. Когда замкомбриг упал, ему нанесли еще несколько ударов, однако тот смог подняться, выбить дверь и убежать.
“Война” между ветеранами
Интересно, что подполковник Владимир Кокорев занял должность комбрига в марте 2017 года – вместо ушедшего на повышение старого командира бригады Виктора Николюка с позывным “Ветер”.
К повышению Владимир Кокорев был заместителем командира 54 ОМБР, воевал в АТО и даже попал на сайт сепаратистов “Трибунал” в качестве “карателя”. А до войны Владимир Кокорев успел съездить в Косово, где в один из периодов побывал командиром украинских миротворцев.
Дмитрий Бизонич – из “старых” офицеров 92 ОМБР. При бывшем комбриге он также был заместителем командира бригады по тылу. Он также с 2014 года воевал в АТО.
Скандальная бригада
92 ОМБР уже не впервые попадает в поле зрения СМИ. В 2014 году в ходе первых боевых столкновений с сепаратистами она была почти полностью дезорганизована и подразделение даже хотели расформировать. Однако благодаря харьковскому “танковом” лобби бригаду удалось сохранить – ее возглавил Виктор Николюк, которому удалось заново “поднять” бригаду и повысить ее боеспособность.
Также 92 ОМБР была в центре скандала вокруг гибели известного волонтера Андрея Галущенко с позывным “Эндрю” – его мобильная группа по борьбе с контрабандой в зоне АТО была уничтожена 2 сентября 2015 года возле села Трехизбенка – именно в зоне тогдашней дислокации бригады.
Кроме “Эндрю” тогда погиб также сотрудник государственной фискальной службы Дмитрий Жарук. Военнослужащих подразделения – разведчиков 92 бригады Александра Свидро (позывной “Змей”), Павла Долженко (позывной “Крым”) и Андрея Асосова подозревали в причастности к убийству волонтера.
После гибели волонтера командира бригады Виктора Николюка допрашивали на детекторе лжи. Журналист Андрей Бобровников потом заявил, что комбриг Николюк был “неискренним” во время проверки на полиграфе. Впрочем, в 2017 году подозрения из бойцов 92 ОМБР были сняты.
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В.В.Путенко