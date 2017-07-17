Как юные биатлонисты Черниговщины завоевали награды от Владимира Брынзака (Фоторепортаж)
В течение трех дней в Чернигове на спортивной базе школы олимпийского резерва проходили традиционные соревнования по летнему биатлону на призы президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
На соревнования приехали юные спортсмены ведущих биатлонных областей Украины: Сумской, Харьковской, Тернопольской, Черниговской, Киевской областей и города Киева.
В этот раз организаторы провели соревнования среди спортсменов средней и младшей возрастных групп. Всего на соревнования приехали 87 участников.
Первого дня проводилась дуельна стрельба, где юные биатлонисты из Чернигова из 12 призовых мест завоевали 8. Второго дня юные спортсмены приняли участие в спринтерской гонке со стрельбой. Юноши и девушки средней возрастной группы преодолевали дистанцию 3 км с двумя огневыми рубежами. А моложе – 2 км с двумя огневыми рубежами.
По результатам соревнований черниговцы завоевали 5 призовых мест из 12 возможных.
В последний день соревнований юные биатлонисты соревновались в спринтерской гонке на лыжероллерах с двумя огневыми рубежами. Средние соревновались на дистанции 7,5 км, младшие юноши и девушки на дистанции 5 км. Два огневых рубежа – лежа и стоя. Это очень зрелищные соревнования. Биатлон тренирует контроль над чувствами и эмоциями, чтобы сделать точный выстрел после быстрого бега.
Эти соревнования – отборочные для формирования сборной Украины для участия в Чемпионате мира среди юношей и в юношеских олимпийских играх. Ведь на предыдущих олимпийских играх именно наша воспитанница Кристина Дмитренко стала золотой победительницей. Кстати, Валентина Цербе завоевала первую олимпийскую медаль для Украины. К сказанному надо добавить, что 23 и 28 августа на нашей олимпийской базе состоятся последние отборочные старты для формирования сборной, которая затем будет тренироваться в Европе на снегу.
«Визуально все спортсмены работали на старте, на рубеже, так и на финише, в общем мне очень понравилось», – сказал ведущий тренер по биатлону Министерства молодежи и спорта Украины Сергей Седнев.
По словам директора школы олимпийского резерва Виталия Паршукова, эти соревнования показали, что в младшей возрастной группе 2001-2003 у нас есть достойный резерв. А это свидетельствует о том, что тренеры работают упорно, и биатлон в нашей области является приоритетным видом спорта, да и вообще наши воспитанники – одни из лучших в Украине.
Текст и фоторепортаж Виктора Кошмала
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