Как женщины сами делают мужчину бабником
2017-10-15 21:42
Как женщины сами делают мужчину бабником
Из лесу — змея, из дому — жена выгоняет.
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Это все клевета на мужской пол, передает Rus.Media. Мужчина — это ленивое животное, которое, если его не трогать, после работы будет лежать на диване, читать газеты или уткнется в телевизор и будет смотреть репортажи о футбольном матче или информационные программы. Есть и другие варианты: машина, сад, компьютерные игры и т. п если бы у женщин было больше терпения и меньше агрессивности, они поняли бы, что через какое-то время им тоже будет уделено внимание.
Много женщин приходило ко мне с просьбой вернуть их беспутных мужей в лоно семьи. Я им всегда задавал вопрос: «А что вы сделали, чтобы муж ушел от вас?» «Из лесу — змея, из дому — жена [выгоняет]», — говорит пословица. Ведь если это ленивое животное решилось уйти со своего дивана, то, следовательно, вы его допекли. В душе своей он готов убить вас.
Брошенных женщин объединяет один лозунг: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!». То, что их бросят, запрограммировано их сценарием. Дело в том, что они психологические вампиры, как и их мужья. Женщин, которых бросают, можно разбить на две категории: Матери и Дочери. Матерей бросают чаще, но шуму они поднимают меньше и просто тихо плачут. Дочерей бросают реже, но не потому, что не хотят этого сделать, а потому, что боятся, так как те нередко прибегают к скандалам, шантажу, а раньше обращались в партком.
Тут вы меня можете упрекнуть: «Собирался писать о бабниках, а пишет о женщинах».
А что писать о бабниках? Ведь это миф! Бабников не существует.
Поэтому я пишу о корнях явления. Ведь когда я рассказывал мифы о детях, я больше говорил о родителях. Уберите корень — цветок завянет!
Итак, продолжим.
Матери делятся на два типа: Заботливая Мать и Воспитывающая Мать. Помните вампира Заботливая Мать? Но в этом случае объект вампиризма — муж.
В отличие от героя Чехова, Рауля Синей Бороды, современные мужчины не травят своих жен. Они становятся бабниками. При Заботливой Матери существует два их типа: Преуспевающий Делец и Научный Сотрудник.
Преуспевающий Делец, как правило, сангвиник или холерик. Женщины к нему так и липнут. Он не собирается бросать такую удобную жену, но довольно часто меняет любовниц. Эта его «слабость» известна сослуживцам, но относятся они к ней довольно снисходительно. Кто из нас не без греха! Любовницы его — или гетеры высокого полета, или деловые партнерши. И если Заботливая Мать смирится с его изменами и не будет устраивать ему сцен, то такой брак может продолжаться неограниченно долго. Залог сохранности семьи — частые измены.
Опасность появляется тогда, когда связь становится длительной и Преуспевающий Делец начинает понимать те прелести, которые можно получить от женщины-подруги, от женщины, которая является единомышленником и соратником (соратником, а не помощницей) в делах. У него исчезает потребность в частой смене сексуальных партнерш. Брак распадается, и он женится на своей любовнице.
Научный Сотрудник часто является носителем меланхолического или флегматического темперамента. Поэтому большим успехом у женщин он не пользуется да и по службе продвигается медленно. Он доволен своей семейной жизнью и считается примерным семьянином. Ситуация меняется, когда он выбивается в начальники. Его общественное положение становится солидным, материальное благополучие ощутимым, а поведение более спокойной и уверенной.
И тут начинается за ним охота. А охотятся за ним вампиры Сладкозвучные Сирены или Принцессы на горошине. Они начинают помогать ему в его делах, восхищаясь им, демонстрируя ему свои способности не только в деловых и сексуальных вопросах, но и в ведении домашнего хозяйства. Неспособный вести двойное существование, Научный Сотрудник бросает Заботливую Мать и уходит к своей пассии. На первых порах они наслаждаются своей новой жизнью, забыв обо всех и вся. Шум вокруг этой истории поднимается несусветный, но в опьянении он его не замечает, как не замечает и того ущерба, который наносит эта новая связь его делам, здоровью и творчеству.
После того как из него все вытянут, его выбросят, и, опустошенный, он возвратится как побитая собака к своей Заботливой Матери (если, конечно, не погибнет от какого-либо заболевания). У меня есть наблюдения, когда при неудачах Научный Сотрудник возвращается к жене, а когда снова восходит солнце, уходит к своей пассии. И таких циклов бывает несколько.
Интересно отметить, что Заботливая Мать не таит обиды на своего непутевого мужа. Во всем она обвиняет разлучницу, а супруга не без основания считает просто больным и обращается за консультацией к психологам и психотерапевтам, чтобы оказать ему помощь. Своей роли в этой ситуации она не осознает и менять себя не считает нужным.
Воспитывающая Мать как бы берет мужа на воспитание. Нередко социальный статус и общий культурный уровень у жены выше, чем у мужа, и она старается дотянуть его до себя. Социальный статус поднять проще, чем культурный уровень. Когда по социальному статусу муж-дитя сравняется с женой или превзойдет ее, он начнет изменять ей или даже бросит ее, так как не считает нужным повышать свой культурный уровень и больше не хочет слушать ее нотаций.
Он становится совершенно непотребным бабником, подбирая себе партнерш гораздо более низкого культурного уровня, чем его жена. Все это бросает ее в отчаяние или даже в глубокую депрессию с мыслями о самоубийстве. Возвратить такого мужа в лоно семьи несложно (используя технику амортизации). Но вот что интересно: когда жена, посещающая наши тренинги, добивается того, что ее беспутный супруг хочет вернуться к ней, она теряет к нему интерес, ибо к этому времени в результате занятий ее личностный уровень становится намного выше. И уже она сама не хочет жить с таким мужчиной.
Дочери делятся на три типа: Сладкозвучная Сирена, Принцесса на горошине и Деловая Женщина.
У Сладкозвучной Сирены муж обычно делает карьеру, а она заводит любовников, довольно часто меняя их. Рано или поздно тайное становится явным, и он в отместку ей становится бабником. Можно даже определить время, когда это произойдет. Тогда, когда он достигнет пика в своей карьере и у него будет свободное время.
Принцесса на горошине рано или поздно своими капризами доводит мужа до импотенции. Он с ней расстается. Через некоторое время на его пути попадается другая женщина. С ней он чувствует себя не импотентом, а половым атлетом, и становится бабником.
Деловая Женщина делает карьеру, муж углубляется в ведение домашнего хозяйства, что вынуждает его общаться с домохозяйками, и он становится бабником.
И действительно, когда мужчина обучается вести домашнее хозяйство, он приобретает самостоятельность, а это уже опасно. Некоторые женщины интуитивно отстраняют мужчин от домашней работы. Мужчины становятся беспомощными и никуда не могут деться от своих жен.
Вы меня спросите, почему интуитивно? Отвечу. На уровне сознания женщины жалуются, что по дому все делают сами. Но если вдруг мужчина решится ей помочь, то услышит массу упреков по поводу того, что пол помыт плохо, белье осталось грязным, пыль в углах не вытертый… Если он не помогает, то получает один упрек, если помогает, то десятки.