Как жена отомстила мужу и его любовнице, которые выставили ее из дома
2017-09-27 18:31
Как жена отомстила мужу и его любовнице, которые выставили ее из дома
Джейк и Эдит прожили вместе 37 лет, но потом муж решил променять свою жену на секретаршу, которая хотела жить в их с женой роскошном доме.
И адвокатам мужчину удалось хитростью забрать дом у Эдит.
Эдит был поставлен срок в три дня, за которые она должна была освободить дом. К концу первого дня все вещи были собраны, к концу второго дня женщина договорилась с людьми, которые будут помогать ей с переездом.
А в третий день Эдит решила побаловать себя, накрыла красивый стол с Шардоне, креветками и икрой.
Завершив трапезу, она зашла в каждую комнату и начинила карнизы для штор недоеденными креветками, покрытыми икрой. Вернувшись на кухню, Эдит убрала и затем покинула дом.
Когда Джейк привел свою новую подружку, все было просто шикарно в первые дни.
Потом потихоньку у дома начал появляться запах. Новоиспеченная пара изо всех сил пыталась избавиться от вони. Они мыли везде полы и постоянно проветривали дом. Они очистили все ковры, проверили все клапаны – не завелись ли там грызуны. Везде были размещены освежители воздуха. Им даже пришлось заменить дорогое напольное покрытие. Ничего не помогало.
Друзья пары отказывались приезжать к ним в гости. Мастер не согласился предоставлять свои услуги. Уволилась даже горничная. В конце концов, они больше не могли выносить жуткого запаха и решили съехать.
Через месяц паре так и не удалось найти покупателя для дома, который теперь уже источал ужасный запах. Слух пошел по округе, и все риелторы отказывались работать с этим домом. В результате паре пришлось занять большую сумму в банке, чтобы приобрести новый дом.
Бывшая жена позвонила Джейку, чтобы узнать, как идут дела. Он рассказал о плачевном состоянии дома. Выслушав Джейка, Эдит поделилась, что она ужасно скучала за домом. Потом она добавила, что она бы немного изменила условия в брачном договоре, если бы дом вернулся к ней.
Предположив, что его бывшая жена и не представляет масштабы бедствия, Джейк согласился на 10% от стоимости дома, но при условии, что Эдит подпишет необходимые бумаги в этот же день. Она согласилась, и в течение часа адвокаты доставили все бумаги.
Спустя неделю Джейк и его девушка стояли, улыбаясь, наблюдая, как пакуют их вещи для переезда в новый дом. Они забрали с собой все. Даже сняли карнизы для штор.