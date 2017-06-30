Как известные черниговцы относятся к ЛГБТ-парадов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?
Почти две недели назад в Киеве прошел ЛГБТ-парад, который сами участники этого действа назвали парадом равенства. Благодаря полиции, которая охраняла участников парада, удалось избежать серьезных столкновений между сторонниками и противниками движения ЛГБТ.
Следует отметить, что в украинских СМИ и соцсетях начинают все чаще нарушать тему людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Журналисты ЧЕline решили узнать, что думают известные черниговцы по поводу этой темы и считают ли они уместными такие ЛГБТ-парады. Сразу хочется сказать, что найти людей, которые согласились ответить на вопросы, было не так просто. Довольно много потенциальных респондентов вежливо отказались от участия в опросе, но журналистам все же удалось найти нескольких известных черниговцев, которые не побоялись высказать свое мнение на эту весьма неоднозначную и провокационную в нашей стране тему.
Каждому из них мы задали по пять вопросов. Что именно они ответили – читайте дальше.
Сергей Воробьев, предприниматель, депутат Черниговского городского совета
1. Как вы относитесь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Какие эмоции вас переполняют, когда вы где-то слышите или читаете дискуссии на эти темы?
Мне до определенной степени безразлично. Мне не приходилось с ними много общаться, но, думаю, если бы пришлось сотрудничать в одной команде, то я мог бы работать, если бы они не выносили своих личных отношений напоказ.
Отвращения за то, что они хорошо друг к другу относятся, держатся за руки, я не чувствую, но если они будут демонстрировать то, что они особенные именно благодаря своей ориентации, то мне такое общество неинтересное, я в нем оставаться не буду.
В спорах и дискуссиях о ЛГБТ я участвую. И вообще, если не раскручивать эту тему, то многие из ЛГБТ отпадут. Я считаю, какая-то часть этого сообщества там именно потому, что таким образом хочет привлечь к себе внимание. А если внимания не будет, то выяснится, что они могут быть и традиционной ориентации.
Подробностей я не знаю. Темой не очень интересуюсь. Какие именно права они борются, не знаю. Если это права заключать браки, то я был бы против. Если цель парада в том, чтобы обратить внимание на то, что они такие же граждане, как другие, и закон и права для них одинаковые, как и для других граждан, то это правильно.
То есть их не должны обслуживать в очереди ни первыми, ни последними, а наравне с другими. Если они ведут себя как обычные люди, то они должны рассчитывать на всю защиту государства. Но если они демонстрируют свою «особенность» для демонстрации и кого-то это раздражает, то их все равно должно защитить государство от расправы, осудить публично не их, а их поведение.
И если они нарушили закон, то осудить именно по сути закона. Я не следил за парадом. Если там не было обнаженных гениталий, разврата и т.п., то меня он не раздражает. Меня больше в этом случае раздражало, что кто-то решил, что именно он есть закон и что именно он будет решать, быть или не быть каким-то меньшинствам, национальностям или еще кому-то.
Не считаю, что они уже такие нужны. Во-первых, именно тот пиар, о котором я говорю, подкидывает таким людям идею о такое самоутверждение. Тем более, что на таких парадах могут быть вещи неприличные. Но если это именно марш равенства, месседж которого именно в равенстве, а не в выделении из толпы, то это нужно.
Просто вопрос – а как это воспринимают другие люди? Думаю, что на этом этапе люди не поймут месседжа. То есть, если подвести итог, то я не советовал бы такие парады организовывать. Если уже его организовали, то, считаю, что радикальные группировки не имеют права препятствовать.
Нет. Если окажется, что кто-то из моих знакомых гей или лесбиянка, но я об этом даже не знал, то точно не прекращу общение. Это, наоборот, свидетельствует, что для человека это не показуха, а нечто внутреннее. В общем я считаю, что это неестественно, это какая-то общественная деформация. Возможно, эти люди не могут как-то проявить себя, найти свое место в жизни, поэтому избрали такой способ привлечения внимания. Думаю, со временем перебісяться, поймут – и природа поможет им найти правду жизни именно в гетеросексуальной форме. Но если общество будет загонять их в тупик, то «вихворювання» будет сложнее.
Я против узаконивания однополых браков, потому что считаю это неестественным. Такие браки могут быть именно для демонстрации обществу того, что эти люди не такие, как другие.
Павел Муравейко, участник АТО, председатель Всеукраинского союза ветеранов АТО Черниговского округа
Я к ним не принадлежу.
За равенство всех уже 70 лет боролись, хорошо, что развалили этот концлагерь равенства. В нашей стране нет правовой дискриминации ЛГБТ. Киевский парад был за грант, а не за отстаивание права.
Такие парады с участием грантоедов только создают социальное напряжение, и положительного эффекта для самих участников парада не несут.
Есть, общался бы дальше.
Такие эксперименты с браками приводят к браку с собакой или с лошадью, или с курицей. Не стоит брак превращать в цирк.
Андрей Терещенко, музыкант, путешественник
Как верующий человек я не поддерживаю нетрадиционной сексуальной ориентации. Но, понимая, что я живу в светской стране, «воевать» с такими людьми не буду.
Это пока не парад, а «проба пера»!
Парады ЛГБТ – ни к чему. Но следует понимать, что они являются своеобразной оплатой безвізу и т.д. Хотели в Европу? То получаем.
Нет, лично я не знаком с такими людьми. Может, я просто не все знаю. Если бы оказалось, что кто-то из друзей нетрадиционной ориентации, то общение с этим человеком я продолжил бы. Возможно, у человека просто мода такая, а на самом деле все там традиционно.
Я против однополых браков. Мир (не только Украина) еще не знает результатов таких браков после длительного срока, ведь их разрешили не так уж давно.
Оксана Туник-Фриз, общественно-политический деятель, волонтер «Женской сотни самообороны Че», заместитель председателя КПК ПП «УКРОП»
Я требую уважения к своей личной жизни и с уважением отношусь к частной жизни других людей. Вообще не разделяю людей по сексуальной ориентации. В отношениях с людьми для меня важно взаимное уважение, остальное меня не интересует. Я радуюсь, когда люди счастливы.
Единственное, что я могу сказать в этом контексте, интересам государства и нации парады ЛГБТ не грозят. Когда в 70-е годы в США полиция регулярно устраивала притеснения представителей секс-меньшинств, это повлекло Стоунвольський бунт, переросший в серию протестов и столкновений. Это произошло 28 июня 1969 года, а через год прошел первый парад в память о тех событиях. Сегодня ЛГБТ-сообщества продолжают защищать свои права и пытаются всеми средствами добиться уважения к своему выбору.
Все должно происходить в рамках закона. Если организаторы парадов нарушают какие-то нормы, они должны отвечать за это. Если же люди вышли мирно, не призывают к ненависти и не заставляют к ним присоединиться, не вижу причин к запрету.
Так, среди моих знакомых есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Меня никоим образом не касается их личной жизни. Это их право и желание, а я уважаю их выбор. Меня больше раздражают брутальные борцы против этой категории людей, которые позволяют себе судить других. Очень часто оказывается, что такие люди сами не способны построить отношения. Я уважаю таких личностей, как Петр Чайковский, Оскар Уайльд, Фредди Меркьюри, Сергей Параджанов, Джордж Майкл и другие, и никто меня не убедит, что кто-то может судить этих выдающихся людей.
Я не эксперт в этом вопросе. Могу лишь сказать, что я против нарушения прав человека по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Поэтому, если этот вопрос действительно актуален, я не считаю возможным мешать людям строить свою жизнь так, как они желают. Украина – демократическое государство, и каждый гражданин должен чувствовать себя свободно.
Иван Матвеев, журналист, телеведущий
Отношусь спокойно. Меня такие люди совсем не беспокоят, это их личное дело. Считаю, что сексуальная ориентация это не то, что надо выставлять напоказ и кому-то навязывать, как и религиозные убеждения и другие личные вещи. Как говорил один американский комик: «Это хорошо, если у тебя есть пенис, ты даже можешь этим гордиться, но не надо доставать его на улице и показывать всем»!
ЛГБТ-парады – это скорее яркое шоу, что-то вроде карнавала. Представители сообщества в основном эксцентричные и яркие персонажи, фрики, заряженные позитивной энергией. Поэтому в параде ничего критического я не вижу. Единственное, в чем я убежден, так это в том, что ЛГБТ – не самая большая проблема в нашем государстве на сегодня.
На мой взгляд, запрещать не стоит.
Я определенным образом связан с шоу-бизнесом и с миром искусства, а среди творческих людей такие встречаются часто. Поэтому да, я знаю довольно много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Случается и такое, что знаешь человека долгое время и вдруг узнаешь от кого-то о ее нетрадиционные сексуальные предпочтения. Меня это совсем не беспокоит, нормально общаюсь с такими людьми.
Не задумывался над этим вопросом всерьез. Если им это так необходимо, то пусть себе женятся.
Александра Федоренко, директор творческого агентства «ЧЕ СТУДИЯ»
1. Как вы относитесь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Какие эмоции вас переполняют, когда вы где-то слышите или читаете дискуссии на эти темы?
Отношусь абсолютно нормально, спокойные эмоции.
Я слышала про парад, но не интересовалась подробностями.
Я думаю, что запрещать не стоит.
Так, среди моих друзей есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но они этого публично не афишируют. Мы очень хорошо общаемся.
Я не была бы против, но сказать, что сознательно поддерживала бы эту инициативу, также не могу, потому что не изучала этот вопрос.
Дмитрий Тигранов
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